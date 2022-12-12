CW Enerji'den bir fabrikaya daha güneş enerjisi santrali

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Güneş paneli üreticisi CW Enerji, bir fabrikayı daha güneş enerji santrali ile buluşturduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksaray'da faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısına GES kurulumu tamamlandı.

Açıklamada görüşüne yer verilen CW Enerji CEO'su Volkan Yılmaz, Türkiye'nin hemen her yerinde kurulumunu sağladıkları güneş enerji santralleri ile sürdürülebilir geleceğe katkı sağladıklarını duyurdu.

Yılmaz, kurulumu yapılan paneller sayesinde güneşten enerjisini sağlayacak olan fabrikanın yılda yaklaşık 2 milyon 148 bin 370 kilogram karbon salınımının önüne geçileceğini ve 324 ağacın kurtarılacağını belirtti.

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında güneş enerjisinin popülaritesinin her geçen gün artan modellerden biri olduğunu dile getiren Yılmaz, daha fazla firmanın çatısına güneş enerjisi santrali kurarak yeşil enerjiye destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.