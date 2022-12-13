Antalya'daki selden etkilenen alanlarda temizlik çalışmaları devam ediyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'da sel felaketinin yaşandığı Kumluca ve Finike ilçelerinde temizlik çalışmaları devam ediyor.

Bölgede etkili olan kuvvetli yağış sonucu meydana gelen selden zarar gören yöre halkının yaralarının sarılması için kurum ve kuruluşlar görevlerini sürdürüyor.

Bir yandan selde sürüklenerek tahrip olan araçların çekilmesi devam ederken, çamur dolan yollar ve iş yerleri devlet vatandaş işbirliğinde temizleniyor.

AFAD'ın koordinesinde Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, Karayolları ve diğer ilgili kuruluşların ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Kumluca Belediyesi binasının altındaki kapalı otoparkta su altında kalan belediye ve vatandaşlara ait 245 aracın kurtarılması için çalışmalara başlandı.



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