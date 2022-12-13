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Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'tan yabancı hakem açıklaması:

AA

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'tan yabancı hakem açıklaması:

ANTALYA (AA) - Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'de yabancı hakem tartışmasını doğru bulmadığını söyledi.

Bulut, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdürdükleri Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ligde her takımın hakemler nedeniyle büyük sorunlar yaşadığını belirten Bulut, "Takımlar gerçekten hakemlerden çekti, sıkıntılar yaşandı. Benim takımlarım da dahil. Geçen sene sıkıntılar yaşadım, bu sene de yaşadım. Başka takımlar da doğal olarak yaşıyor ama yabancı hakemin ülkemize gelip maçlarımızı yönetmesi biraz moralimizi bozar. Buradaki hakemlerimizin ikinci yarı kendilerini toparlayıp, daha iyi işler yapacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ligin ikinci bölümü için çalışmalara Gaziantep'te başladıklarını ve orada geçen 9 günlük periyodun ardından kamp için Antalya'ya geldiklerini hatırlatan 47 yaşındaki teknik adam, şöyle devam etti:

"Antrenmanlar kamp döneminde biraz ağır geçiyor, biz de ağır çalıştık. Antalya'da 2 maç oynadık, yarın bir maçımız daha olacak. Futbolcuları gerçekten tebrik ediyorum. İsteklerimizi sahaya en iyi şekilde yansıtmaya çalışıyorlar. İstekliler, arzulular. Bu isteklerini maçlara da çok iyi şekilde yansıttılar. Sonucu bizi umutlandırıyor, sevindiriyor. Daha iyisi de olabilir, tempomuzu daha da artırabiliriz. Gol vuruşlarında daha etkili olabiliriz. İnşallah Hatayspor'a karşı da iyi performans göstererek Antalya kamp dönemini kapatmış olacağız. İki günlük iznin ardından ise Gaziantep'te çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Ligde kalan bölümün zor geçeceğini vurgulayan Bulut, "Nedeni de 3 günde bir maç olması. Kadro derinliği olan takımlar bu durumdan daha iyi faydalanacak. Şu anda 10. sıradayız. Son dakikalarda kaybetmiş olduğumuz puanlar var. Zaten tabelaya baktığımızda, takımların kadro genişliği ve kalitesine göre ilk 6-7 sıra dolu gibi görünüyor. 8, 9 ve 10'uncu sıralarda seyredebiliriz. Hedefimiz ilk 10'un içinde olmak." diye konuştu.


- "Bireysel hatalarımız oldu"


Erol Bulut, futbolda savunmada az hatanın, hücumda ise maksimum verimin önemine değindi.

Ligde tamamlanan bölümde zincirleme hatalarla önemli puanlar yitirdiklerinin altını çizen Bulut, "Futbolda savunmada az hata, önde maksimum verim gerekiyor. Bizde de maalesef defansta bireysel hatalar oldu. Yakaladığımız pozisyonları da iyi değerlendiremedik. Nitekim kaybettiğimiz puanlar var, şu an rahatlıkla 20-21 puanda olabilirdik. Futbolda bu şanslarınızı değerlendireceksiniz ve bireysel hatanızı azaltmanız lazım. Bunları biz maalesef yapamadık. Karagümrük maçına baktığımızda öne geçiyorsunuz sonra 2 tane defansta hata ve yediğimiz basit goller var. Bugüne kadar defansta duran toptan en az gol yiyen takımlardan biriyiz, öyle düşünüyorum. Duran toptan 2 tane gol yememiz tabii üzücü." değerlendirmesinde bulundu.


- "3 transfer yapmak istiyoruz"


Erol Bulut, ara transfer döneminde kadrolarına 3 oyuncu katmayı planladıklarını ifade etti.

Kadro derinliğinin önemine vurgu yapan Bulut, şunları aktardı:

"Kadro genişliğini, derinliğini ve futbolcu kalitesini artırmak istiyoruz. O yüzden ara transfer döneminde 3 futbolcu almamızın gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü alternatif yok. Sadece 2-3 futbolcunun üzerine oyunu yıkmak doğru değil. Daha iyi dağılması lazım. Sadece o futbolcular gol atarsa maç kazanacağız şeklinde olmaması lazım. Futbol takım oyunu ve bize bütün oyuncularımız lazım. Bizim kadromuza baktığınızda şu an birkaç eksiğimiz var. İnşallah 8 Ocak'a kadar çalışmalarımızı yapıyoruz. Seçtiğimiz oyuncular var, görüşmeleri sportif direktörümüz Adnan Erkan sürdürüyor. İstediğimiz futbolcuları inşallah ocak ayında aramıza katabilirsek bir seviye daha üste çıkmaya çalışacağız. Ekibe 3 futbolcu katmayı düşünüyoruz."


- "Büyük takıma karşı başlamak daha iyi"


Erol Bulut, aranın ardından ligde Beşiktaş ile karşılaşmanın kendileri için daha iyi olduğunu dile getirdi.

Zor bir fikstürleri olduğunu kaydeden Bulut, "Önemli olan önümüzdeki Boluspor'a karşı oynayacağımız kupa maçı. Onları ciddiye alacağız ama ondan daha ciddi olan ligde Beşiktaş ile başlayacağız. Zor maç ve benim görüşüm büyük bir takıma karşı olması daha iyi, futbolcular en azından büyük maçlara daha konsantre olarak kendilerini vermeye çalışıyor. Öyle bir başlangıcın iyi olacağını düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.


- "Yanımda hesap makinesi tutuyorum"


Erol Bulut, yabancı oyuncu kuralının kendilerini çok zorladığını ifade etti.

Yabancı oyuncu kuralının serbest bırakılmasının Türk futbolu ve milli takımlar seviyesinde daha yararlı olacağına inandığını anlatan Bulut, şunları kaydetti:

"Ben zaten yanımda hesap makinesi tutuyorum. Her zaman aynı şeyi söyledim, serbest kalması gerekiyor. Bu şekilde olduğunda zaten kulüplerin ekonomik sıkıntısı var, yerli futbolcunun fiyatı gereksiz yere artıyor. 2 liraya alacağınız adamı 5-6 liraya almak zorunda kalıyorsunuz. Sözleşmesi de o şekilde oluyor. Zaten kalite kendini gösterir. Daha önce 14 serbestken daha çok yerli futbolcu yurt dışına çıktı. Futbolcunun kendisini zorlaması lazım. Futbolcunun, 'İşim kolay, zaten 3 kişi oynayacak 3 de değişiklik 6 Türk olacak' diye düşünmesine sinirleniyorum. Böyle rahat olmaması lazım."

Futbolcunun gelişimi için altyapıda iyi eğitim verilmesi gerektiğini aktaran Bulut, şöyle konuştu:

"Futbolcuya eğitimi doğru vermediğiniz zaman, Süper Lig'de A takım hocaları sıkıntı yaşayacak ve yaşıyor da. Çünkü futbolcu eksik geliyor. En büyük sorun o. Futbolcunun eğitimini doğru vermediğiniz zaman nasıl kendini geliştirecek? Arda gibi birkaç kişi çıkınca seviniyoruz. 20 yaşındaki futbolcuyu oynatıyorsun performans bekliyorsun. Bazı ülkelerde adam 18 yaşında dünya yıldızı oluyor. Ondan bir tane yok, birkaç tane var. Türkiye'de neden çıkmasın? Ama onun eğitimini, altyapısını doğru hazırlamamız lazım. Altyapıdaki hocaların da sorumluluğu üzerine alması lazım. Hemen ben A takım hocası olacağım diye bakmamaları lazım. Onların yetiştireceği futbolcular A takıma çıktığında zaten büyük bir iş başarmış olacaklar. Onların sayesinde o futbolcular oraya gelmiş olacak."

Yabancı oyuncu sınırında netlik olması gerektiğini vurgulayan Bulut, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunlar konuşuluyor ama sadece konuşuyoruz. Sorun orada. Bir şeyde karar verelim, 14 ise 14 serbest, 12 ise 12. Herkes oynayabilsin. Ben demiyorum, 12-14 yabancı futbolcu serbest, hiç Türk oynamasın. Hayır öyle değil. Tük futbolcu kendisini zorlayacak. Zorladığın zaman bir yerlere geliyorsun, başarı elde ediyorsun. Zorlamadığın zamansa zaten olduğun yerde sayıyorsun. Başkaları ondan sonra gelip seni geçiyor. Ondan sonra ağlamayacaksın niye böyle oldu diye. Bu her yerde böyle. Kolay bir şey elde ettiğinde başarı gelmez, zorlanacaksın."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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