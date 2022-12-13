Kayserispor kalecisi Bilal Bayazit'e göre başarının mimarı Çağdaş Atan

ANTALYA (AA) - EMRAH OKTAY - Yukatel Kayserispor'un genç kalecisi Bilal Bayazit, Spor Toto Süper Lig'deki iyi performanslarının teknik direktör Çağdaş Atan sayesinde olduğunu söyledi.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde kampa giren sarı-kırmızılı ekibin 23 yaşındaki file bekçisi, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sezon başında transfer tahtası kapalı olduğu için takıma takviye yapamayan Kayserispor, Çağdaş Atan yönetiminde Süper Lig'de 14 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, Dünya Kupası arasına 23 puanla 6. sırada girdi.

Bu sezon 14 maçın tamamında görev alan Bilal Bayazit, 5 müsabakada kalesini gole kapattı. Toplamda kalesinde 15 gol gören genç file bekçisi, yediği gol bakımından yaklaşık 1 gol ortalamasıyla mücadele etti.

Ligin en çok kurtarış yapan kalecisi konumundaki Bilal, "Allah'ıma çok şükür kendi performansım iyi gidiyor. Ancak elimizde henüz bir şey yok. Önümüzde daha 22 maç var. İnşallah bu performansı devam ettirebilirim, takım da böyle gider ve sezon sonunda hepimiz mutlu oluruz." dedi.

Dünya Kupası arasında iyi çalıştıklarını aktaran sarı-kırmızılı kaleci, "Alışık olmadığımız bir zamanda kampa geldik. İyi çalışıyoruz, hocamızın isteklerini yapıyoruz ve kendimizi geliştiriyoruz." diye konuştu.

Bilal Bayazit, transfer yapamamalarına rağmen iyi performanslarında Çağdaş Atan'ın etkisini şöyle anlattı:

"Takım olarak bu performansı sergileyeceğimizi kimse bizden beklemiyordu. Böyle durumlarda ben daha fazla motive oluyorum. Şu anda bulunduğumuz konumda Çağdaş hocamızın çok büyük payı var. Bizi birleştirdi, motive etti ve geliştirdi.

Hocamız, 'Krizler fırsat yaratabilir.' demişti. Çoğu oyuncu bu krizi fırsat haline çevirdi. Takım olarak birbirimize çok güveniyoruz. Bence bizim için dezavantaj olmadığını düşünüyorum. Birbirimizi tanıyoruz. Takım uzun süre birlikte olduğunda birbirini daha iyi tanıyor. Bence dezavantajı avantaja çevirdik."

Kayserispor'un sezonu ilk 10 içinde bitirmesini istediklerini vurgulayan Bilal, "Çağdaş hoca sayesinde buraya kadar geldik. İnşallah bu performansı devam ettirebiliriz. Bunu başaracağımıza da inanıyorum. Bu sıralarda kalmak istiyoruz. Bence ilk 10'da olursak bizim için güzel bir sezon geçmiş sayabiliriz." ifadelerini kullandı.





- "Muslera'nın kaleciliğini çok beğeniyorum"

Bilal Bayazit, Türkiye'de kalecilerden Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'yı örnek aldığını söyledi.

Geride oyun kurmada kendisine büyük iş düştüğünü aktaran Bilal, "Çağdaş hocanın oyunu bana çok uygun. Kaleci olarak ön plana çıkıyorum. Ayak olarak Marc-Andre ter Stegen ve Ederson'a bakarım. Eskiden hep Casillas'ı takip ederdim. Türkiye'de de Muslera. Muslera'nın ayakları benim kadar iyi. Tabii ki şaka yapıyorum ama Muslera'nın kaleciliğini çok beğeniyorum. Hiçbir zaman sorumluluk almaktan kaçmayan lider bir kaleci. İnşallah ben de onun seviyesine gelebilirim." diye konuştu.

Bilal, Süper Lig'de kendisini en zorlayan forvetlerle ilgili, "Bu sezon beni Trabzonspor'un forveti Maxi Gomez ve Galatasaraylı Icardi çok zorladı. Icardi sürekli koşu yapan, çok dikkatli bir oyuncu. Onun karşısında çok zorlanmıştım." değerlendirmesinde bulundu.





- "İnşallah bir gün A Milli Takım bana da nasip olur"

​​​​​​​Kayserispor'un başarılı file bekçisi, hedefinin A Milli Takım olduğunu söyledi.

Alt yaş kategorilerinde Hollanda forması giyen Bilal, Türk Milli Takımı ile ilgili, "Benim de hedeflerim var. İnşallah bir gün A Milli Takım bana da nasip olur. Türk kalecilerin üst düzey rekabet içinde olması çok güzel bir şey. Böylece performans artıyor. Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Doğan Alemdar gibi kalecilerimiz var. Rekabet beni daha çok motive ediyor. İnşallah milli takıma gitmek bana da nasip olur, bir gün şans bulurum." açıklamasını yaptı.

Şampiyonluğa oynayan takımların kalesini korumak istediğini aktaran sarı-kırmızılı kaleci, "Hedefim sürekli zirveye oynayan takımlarda forma giymek. Şampiyon takımlarda oynamak istiyorum. Ancak şu an Kayseri'de çok mutluyum. Memleketimin takımı. Bir sene daha sözleşmem var. Kayserispor ve benim için hangisi hayırlısıyla o olsun." ifadelerini kullandı.





- "Hayatımda ilk kez babamı ağlarken gördüm"

Kariyerine Hollanda'da başlayan Bilal Bayazit, maddi olarak zor bir çocukluk geçirdiğini belirterek, babasının kendisiyle gurur duyduğu için ağladığını söyledi.

Ailesinin kendisiyle gurur duyduğunu anlatan 23 yaşındaki kaleci, "Hollanda'da Amsterdam'ın merkezinde doğup büyüdüm. Annem, babam, ağabeyim, ablam ve yeğenlerim var. Aile olarak birbirimize çok tutkunuz, çok yakınız. Birimizin acısı diğerinin de acısı oluyor. Birimiz güldüğünde herkes gülüyor. Geçen sene ligdeki Galatasaray maçına annem ve babam gelmişti. Maçtan sonra birlikte kahvaltıya gittik. Hayatımda ilk kez babamı ağlarken gördüm. Neden ağladığını sorduğumda, 'Seninle çok gurur duyuyorum.' dedi. Bizim aile böyle. Allah'ıma çok şükür ailemin başımın üzerinde yeri var. Şimdiye kadar bana çok destek oldular. Hala da desteğe devam ediyorlar. Allah onları başımdan eksik etmesin." şeklinde konuştu.

Bilal, çocukluğu ve futbola başlama hikayesini ise şöyle anlattı:

"Çocukken babamın maddi durumu yoktu ve beni futbol okuluna yazdıramadı. Ben de sokakta futbol oynuyordum. Ağabeyim futbol okuluna giderdi ben de babamın para biriktirmesini sabırlar beklerdim. Sokakta ağabeyim beni çalıştırırdı. Sonra futbola yazıldım. Annem üstüm kirlenmesin diye kaleci olmamı istemedi. İlk zamanlar annemi kırmadım ama her zaman kaleci olmak isterdim. Birkaç ay sonra sıkıldım ve kaleye geçmek istedim. Bir gün kalecimiz sakatlanmıştı. Benim için de fırsat doğdu. Anneme söylemeden kaleye geçtim. Birkaç hafta sadece ağabeyimin haberi vardı. Kıyafetlerim kirlenmeye başlayınca annem kaleci olduğumu anladı ve kulağımı çekti. Ancak bir daha anneme yalan söylemedim."

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