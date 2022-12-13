Antalya'da şarampole devrilen aracın sürücüsü ağır yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Mazlum İmren'in kullandığı 07 YN 139 plakalı hafif ticari araç, Serik-Belek kara yolu Eminceler mevkiinde 3 metrelik şarampole devrildi. Yuvarlanan araç, yaklaşık 50 metre sonra tarladaki çamura saplanarak durdu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan İmren, sıkıştığı araçtan ekiplerce çıkarıldı.

Yaralı, sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırıldı.

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