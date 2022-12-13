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Antalya'da atık tutucu sistem ile çöplerin denize ulaşması engelleniyor

AA

Antalya'da atık tutucu sistem ile çöplerin denize ulaşması engelleniyor

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde kullanılan atık tutucu sistem sayesinde, çöplerin denize ulaşmasının önüne geçiliyor.

Doğa Koruma Merkezi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kapsamında Kemer Belediyesi işbirliğinde yürütülen "Temiz Akdeniz Toplum Tabanlı Geri Dönüşüm Projesi"yle "Atık Tutucu Sistem" sayesinde dere içinde biriken çöplerin denize ulaşımının engellenmesi için çalışma başlatıldı.

Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince, ilçeden geçerek Akdeniz'e ulaşan Karapınar Deresi için tasarlanan atık tutucu sistem, kullanılmaya başlandı.

Yağışların başlamasıyla ilçe genelinde mazgal ve dere temizliği çalışmalarına hız veren belediye ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında tedbir almaya devam ediyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Kemer'i daha temiz bir ilçe haline getirmek için daha önce başlattıkları atık tutucu sistem ile çöplerin denize ulaşmasını engellediklerini belirtti.

Yağışların artmasıyla beraber ilçe genelinde yaşanabilecek tüm olumsuz durumlara karşı tedbirlerini aldıklarını ifade eden Topaloğlu, "Belediye olarak tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Şiddetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek su ve sel baskınlarına karşı önlemlerimizi aldık. Mazgalların temizliğinin yanı sıra dere içlerinde de temizlik yapıyoruz. Derelerin taşmamasını sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce başlattıkları proje kapsamında Karapınar Deresi içine kurulan atık tutucu sistem sayesinde biriken çöpleri de ekiplerin temizlediğini kaydeden Topaloğlu, Kemer Belediyesi halkı için üretmeye ve çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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