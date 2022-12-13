Antalya'da ilçe belediyelerinden sel bölgesine destek

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ANTALYA (AA) - Antalya'da kuvvetli yağış nedeniyle selden zarar gören Kumluca ve Finike ilçelerinde yaraların sarılması için Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri yardımda bulunuyor.



Bölgeye ulaşan belediye ekipleri, AFAD öncülüğünde Kumluca Kaymakamlığında kurulan koordinasyon merkezinde çalışmaları planlıyor.

Bölgede temizlik ve su tahliyesi çalışmaları yapılırken, mobil aş evleri ise vatandaşlara sıcak yemek ikram ediyor.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, çalışmalar için Finike, Kumluca, Elmalı Belediye Başkanlarıyla bir araya geldi.



Böcek, yaklaşık 15 bin dekara yakın narenciye bahçesi ve seranın su altında kaldığını, esnafın zarar gördüğünü belirterek, "İkisi büyük toplam 10 köprümüz gitti. İtfaiye aracımız yaşlı bir vatandaşımızı kurtarmak için çıktığı yolda suda kaldı. İkinci aracımızı hala bulamadık. Allah'tan can kaybımız yok." dedi.

501 personel, 144 araçla vatandaşların yaralarını sarmaya çalıştıklarını, 2 ilçede hasar tespit çalışmalarının başladığını vurgulayan Böcek, şunları kaydetti:

"Bir taraftan çiftçilerimize, bir taraftan da eşyaları zarar gören vatandaşlarımıza el birliğiyle destek olmaya devam edeceğiz. Finike'de 5 mahallemizde aynı zamanda alt yapıyla ilgili sıkıntılarımız oldu. 2 bin 200 metre uzunluğunda kanalizasyonumuz hasar gördü. Ben başta olmak üzere bütün belediye başkanı arkadaşlarım ve çalışma arkadaşlarım vatandaşlarımızın emrindeyiz. El birliğiyle vatandaşlarımızın da yaralarını saracağız."

- İlçe belediyelerinden destek

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kumluca ve Finike'de vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Yaşanan sel felaketinin ardından her iki ilçemizde de incelemelerde bulunduk. Gördüğümüz manzara üzüntü verici. Sel felaketinden etkilenen iki ilçemizdeki vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede birlikte saracağız." ifadesini kullandı.

Muratpaşa Belediyesi ekipleri de Kumluca'da 108 personel, 9 iş makinesi, 1 arazöz, 5 binek araç, birer minibüs ve otobüs gönderdi.



Kepez Belediyesi, Kumluca'da su tahliyesine yardımcı olması için destek ekip gönderirken, Belediye Başkan Hakan Tütüncü, bütün imkanlarla bölgeye yardım ekipleri gönderdiklerini, su baskınlarını önlemede yardımcı kuvvet olarak görev yapacaklarının aktardı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ise 40 personel ve 8 araçla bölgeye geldiklerini dile getirdi.



Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de 100 personel ve 20'den fazla iş makinasıyla Kumluca'nın kısa sürede eski haline dönmesi için çalıştıklarını vurguladı.



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