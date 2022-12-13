Serik'te hortumdan zarar gören seralarda hasar tespiti yapıldı

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ANTALYA (AA) -Serik ilçesinde oluşan hortumda zarar gören 3 çilek serasında hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi.



Kadriye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde oluşan hortumda, bölgedeki bazı çilek seraları zarar gördü.



Kaymakam Cemal Şahin ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu zarar gören seralarda incelemelerde bulundu.



Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de seralarda hasar tespit çalışmaları yaptı.



Çiftçi Şaban Tilki, gazetecilere, dün saat 16.15 sıralarında sahilden gelen hortumla serasının zarar gördüğünü söyledi.



Yaklaşık 4 dönüm seranın yerle bir olduğunu ifade eden Tilki, "Seradaki mahsulümüz daha yeni turfanda idi. Allah'tan gelen bir şey. Yetkililerden gereğinin yapılmasını istiyoruz. Yan taraftaki komşularımla birlikte yaklaşık 10 dönüm serada zarar var." dedi.



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