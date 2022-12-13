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Kumluca'da selden zarar gören domates üreticileri yaşadıklarını anlattı

AA

Kumluca'da selden zarar gören domates üreticileri yaşadıklarını anlattı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde sel nedeniyle seraları ve evleri suyla dolan üreticiler, temizlik çalışması yapıyor.

Göksu Mahallesi'nde 35 yıldır seracılık yapan Osman Tüzün (60), AA muhabirine, daha önce böyle bir sel yaşamadıklarını söyledi.

Suyun dağlardan geldiğini ve seraları bastığını anlatan Tüzün, "3 dönüm seram zarar gördü. Henüz iki kez hasat yapmıştım. Yaklaşık 200 bin lira zararım var. Yetkililere durumu bildirdik. Gelip inceleme yapacaklar. Allah'tan gelen bir felaket. Yapacak bir şeyimiz yok." dedi.

Tüzün, evinin de bir metre çamurlu suyla dolduğunu, temizlemeye çalıştıklarını dile getirdi.

Seracı Ahmet Şerment ise daha önce böyle bir olay yaşamadıklarını, suyun bir anda geldiğini belirtti.

Seraların kapılarını, her yerini kapatmalarına rağmen suyun naylonu parçalayarak içeriye girdiğini ifade eden Şerment, "Bu zamana kadar hiç hasat yapmamıştım. İlk hasadı bugün yapmayı düşünüyordum. Suyun içinde kalan kırmızı olan meyveler hep çatladı. Bitki de içeresindeki su nedeniyle eriyecek ve kuruyacak. Şu anda yaklaşık 300 bin lira zararım var." diye konuştu.

Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Selde zarar gören tarım alanları dron ile görüntülendi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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