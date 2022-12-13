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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TFF'nin yabancı VAR hakemi için yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlanmadı

AA

TFF'nin yabancı VAR hakemi için yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlanmadı

ANTALYA (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) getirmek için görüştükleri ülkelerden olumlu yanıt alamadıklarını söyledi.

Büyükekşi, TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Antalya'da düzenlenen Kış Semineri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Antalya'da iki gündür aşırı yağıştan dolayı meydana gelen sel felaketiyle karşı karşıya kalan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek başlayan Büyükekşi, hakemlerin ilk bölümdeki performansı, eğitim programları ile ikinci bölümde hayata geçirecekleri uygulamaları anlattı.

Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig'de ilk bölümde birkaç hata olsa da hakemlerin genel olarak başarılı bir performans gösterdiğini belirtti.

Hakem seminerini çok önemsediklerini aktaran TFF Başkanı, "Hakemlerimiz burada gerek hakem danışmanımız Hugh Dallas gerekse VAR danışmanımız Pawel Gil'den çok önemli eğitimler alıyor. Dün Süper Lig hakemlerimiz koşularını yaptı. Hepsi de başarıyla bu koşuları tamamladı. Önümüzdeki günlerde de bu testleri şeffaf olarak TFF'nin internet sitesine yükleyeceğiz. İsteyen herkes hakemlerin koşularını izleyebilir." diye konuştu.

Büyükekşi, Süper Lig'de 15. haftanın hakem atamalarını kulüp başkanlarının önünde algoritma ile yapacaklarını belirterek, "Hakemlikle ilgili iki konumuz var. Bunlardan bir tanesi özellikle sahada görev yapan hakemlerimiz. Genelde başarılı bir performans gösterdiler. Ancak bazı maçlarda da hatalar yaşandı. Eğitim ve tecrübe çok önemli. Hakem atamalarını bu zamana kadar bir algoritma sistemiyle yaptık. 21 Aralık'ta tüm Süper Lig kulüp başkanlarımız gelecek ve onlarla maçların hakem atamasını yapacağız." ifadelerini kullandı.


- "Hakemlerimizi mükemmel hale getirmeyi hedefliyoruz"


Mehmet Büyükekşi, hakemlerin eğitimi için akademi kuracaklarını vurgulayarak, "Hakemlerimizi eğiterek mükemmel hale getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Cerrahpaşa Üniversitesi ile bir protokol imzalayacaklarını ve TFF çatısı altında akademi kuracaklarını aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti:

"UEFA standartlarındaki eğitimleri tüm hakemlere uygulamayı planlıyoruz. Özellikle hakemlerimize maç hazırlığı, oyuncu yönetimi, oyunun kontrolü, taktiksel farkındalık ve fiziksel çalışma konularında eğitimler vermeyi planlıyoruz. Nasıl yurt dışından gelen hakem hocaları varsa yurt içinden hocalar ders verecek. Hakemlerin gelişmesine katkıda bulunacak. Hakemlerimizin bu eğitimlerden sonra antrenman ve performanslarının kontrol edilmesi gerek. Süper Lig ve TFF 1. Lig hakemlerinin kollarındaki saat aracılığıyla her günkü çalışmaları kontrol edilecek. Her açıdan bir yandan eğitim, diğer yandan ölçme ve değerlendirme olacak. Böylelikle sadece hakemden şikayet etme yerine orta ve uzun vadede hakemlerimizi eğiterek mükemmel hale getirmeyi hedefliyoruz."


- Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen, VAR kadrosuna alınıyor


TFF Başkanı Büyükekşi, Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen'in hem sahada hem de VAR olarak görev yapacağını söyledi.

Yabancı VAR için görüştükleri federasyonlardan olumlu yanıt alamadıklarını dile getiren Büyükekşi, "VAR hakemliği konusunda yabancı hakem getirebileceğimizi söylemiştik. Bu konuda maalesef olumlu, yeterli derecede somut bir cevap alamadık. Bu yüzden başka aksiyonlar planlıyoruz. Bunlardan bir tanesi aramıza birkaç yeni VAR hakeminin katılması. Bunun dışında UEFA'da görev yapan hakemlerimiz var. Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen, yurt dışında daha çok VAR hakemliği görevi alıyor. Onları da VAR hakemliği kadrosuna almayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İki hakemin saha içindeki görevleri sona mı erecek?" şeklindeki soru üzerine Büyükekşi, "İki hakem sahadan çekilmeyecek. Saha içindeki hakemlikleri devam edecek." açıklamasını yaptı.

TFF 1. Lig'de de saha hakemleri ile VAR hakemlerini ayırdıklarını hatırlatan Büyükekşi, "Ligin ikinci devresinde maçlar daha da yoğunlaşacak. Süper Lig'de VAR ile saha hakemleri ayrı olacak ama 1. Lig'de ikinci yarı için VAR ile saha hakemi arasındaki ayrımı uygulamadan kaldıracağız. TFF 1. Lig'deki hakemleri de VAR hakemliğine alıştırmak için böyle bir uygulama yapacağız. Böylelikle VAR hakemi sayısı artmış olacak. Süper Lig'deki VAR hakemleri haftada 1'den fazla maçta görev almayacak. Böylelikle Süper Lig'deki VAR hakemlerinin psikolojik olarak daha rahat davranmalarını sağlayacağız. İnşallah ikinci devre başından itibaren çok daha iyi netice almayı ümit ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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