Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Demre'de zarar gören çiftçileri ziyaret etti

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Demre ilçesinde yoğun yağış nedeniyle zarar gören sera sahipleri ile bir araya geldi.
Demre'de önceki gece etkili olan yağış, Beymelek ile Köşkerler mahallelerinde bazı ev ve seralarda su birikintilerine neden oldu. Bölgedeki 200 dönüm serada hasar meydana geldi.
Bakan Ersoy, aşırı yağış nedeniyle sel olayının yaşandığı Kumluca ziyareti sonrası Demre'de çiftçilerle buluştu. Seraları gezen Ersoy, mağdurlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Bölgede hasar tespit çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Ersoy, ekiplerin sahadaki çalışmalarını sürdürdüğünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.
Devletin bugüne kadar hiçbir vatandaşını yalnız bırakmadığını aktaran Ersoy, zararların giderilmesi konusunda da üreticilere gereken desteğin verileceğini ifade etti.
Ersoy, ilçede vatandaşların taleplerini de dinledi.