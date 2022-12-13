Alanya'da bahçe duvarından düşen kişi hayatını kaybetti

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ANTALYA (AA) - Alanya ilçesinde evinin bahçesindeki duvardan düşen yaşlı adam öldü.

Kestel Mahallesi'nde yaşayan Kerim Coşkun (80) bahçesindeki, yaklaşık 5 metrelik duvardan düştü.



Olay yerinde hayatını kaybeden yaşlı adamın cansız bedeni, yakınları tarafından bulundu.



Coşkun'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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