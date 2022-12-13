Antalya'da kiraladıkları evde uyuşturucu imal eden 3 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da kiraladıkları evde uyuşturucu imal ettikleri gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muratpaşa ilçesinde bazı şüphelilerin kiraladıkları evde imal ettikleri uyuşturucunun ticaretini yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma sonucu söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 kilo 150 gram skunk, 50 gram kokain ve 2 hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonda N.D, C.D. ve S.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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