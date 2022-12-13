Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Antalya'da selden etkilenen alanlarda incelemede bulundu

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ANTALYA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Antalya'nın Kumluca ilçesinde, selden etkilenen alanları inceledi, çiftçilerle görüştü.

Kirişci ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca ve Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, örtü altı üretimin yoğun olduğu Kum Mahallesi'ndeki seraları inceledi.

Çiftçilerle görüşerek, geçmiş olsun dileklerini ileten Kirişci, taşkına neden olan bölgedeki dereleri dron ile inceledi. Kirişci, derelerin görsellerinin dron ile çekilmesini istedi.

Narenciye bahçesini de gezen Kirişci, su baskını sonucu evinde hasar oluşan 3 çocuk annesi Arife Köken'in ailesini de ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Bakan Kirişci, Finike ilçesinde de selden etkilenen alanlarda incelemelerini sürdürdü.

- Selden etkilenen seralar bölgesi dronla görüntülendi

Üreticilerden Tuğrul Turan, AA muhabirine, selin yaşandığı gün saat 03.00 civarında derelerin taştığını, örtü altındaki ürünlerinin sular altında kaldığını söyledi.

İşçilerin kaldığı evleri de su basınca tahliye etmek zorunda kaldıklarını vurgulayan Turan, "Derenin suyu yükselince seralarımıza su doldu. Burada 15 dönüm seramızda hasar oluştu. Beykonak Mahallesi'nde de 8 dönüm örtü altındaki ürünümüz sular altında kaldı. Seralardaki suyu çektiriyoruz. Seraların kırılan yerlerini tamir ediyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, Kum Mahallesi'ndeki selden etkilenen tarım alanları dron ile havadan görüntülendi.

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