Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

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ANTALYA (AA) - Beşiktaş, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına Antalya'da devam etti.

Kamp yaptığı otelin sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmalar uygulandığı öğrenildi.

Sakatlıklarını atlatan Valentin Rosier ve Josef de Souza, idmanda takımla çalıştı.

Rachid Ghezzal'ın yanı sıra soğuk algınlığı geçiren Berkay Vardar ve Cenk Tosun ise idmana katılmadı.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.





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