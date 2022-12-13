Antalya'nın 3 ilçesinde beklenen yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat, Serik ve İbradı ilçelerinde beklenen sağanak nedeniyle eğitim öğretime yarın bir gün ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Manavgat, Serik ve İbradı ilçelerinde beklenen yağış nedeniyle resmi ve özel her kademedeki okullarda14 Aralık Çarşamba günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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