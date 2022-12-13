Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Antalya'da konuştu: (1)

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ANTALYA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Antalya genelinde 12 Aralık'ta meydana gelen sel felaketinde ilk tespitlere göre, toplamda 13 bin 220 dekar sera alanının etkilendiğini, 1110 arılı kovan ve 38 küçükbaş hayvanın telef olduğunu bildirdi.

Kirişci, Antalya'nın Kumluca ilçesinde Kaymakamlıkta düzenlediği basın toplantısında, 12 Aralık itibarıyla yaşanan sel hadisesinden dolayı geçmiş olsun dileklerini ileterek bu kapsamda olayın ilk anından itibaren DSİ, il, ilçe tarım ve orman müdürlükleri başta olmak üzere Bakanlığına bağlı tüm birimlerinin sahada görevde olduğunu söyledi. Kabinenin üç üyesi olarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile vatandaşlarla birlikte olduklarını vurgulayan Kirişci, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil'in dün itibarıyla bölgede olduğunu, tüm gelişmeleri anbean takip ettiklerini söyledi.

Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinin selden olumsuz etkilendiğini dile getiren Kirişci, yüksek kesimlerde 253 kilogram, Kumluca merkezde metrekareye 207,8 kilogram gibi "tufan" denilebilecek yağış düştüğünü vurguladı.

Kirişci, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD tarafından meteorolojik gelişme üzerinden vatandaşın uyarılmasının önemli olduğunu belirterek benzer uyarıyı AFAD'ın bugün yine yaptığını anlattı. En azından can zayiatının önlenmesi adına meteorolojik uyarıların önemli olduğunu bildiren Kirişci, "Bu hadisede de can zayiatının olmaması hepimiz adına mutluluk vericidir. Maddi kayıplarla ilgili her zaman olduğu gibi hükümetimiz, devletimiz bunun gereklerini yerine getirme konusunda tüm iradeyi ortaya koymaktadır." diye konuştu.

- "Hayat normale dönene kadar çalışmalarımız sürecek"

Kirişci, bölgede taşkınların özellikle Gavur, Üleşik, Salur ve Baysı deresinden meydana geldiğini, dört dere yatağının taştığını dile getirdi. Taşkın riski ortaya çıkar çıkmaz ekiplerin anında olay yerinde ve bölgelere gerekli intikalleri gerçekleştirdiklerini anlatan Kirişci, Bakanlık olarak 42'si arazöz toplam 98 iş makinesiyle bölgede müdahalede bulunduklarını söyledi. Diğer kurumların da desteğiyle hayat normale dönene kadar çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini ifade eden Kirişci, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın bu konuda rahat olmasını belirtmek isterim. Antalya'da toplam 327 bin dekar alanda, serada, örtü altında üretim yapılmaktadır. Kumluca'da 40 bin dekarlık üretim, Finike'de 7 bin, Demre'de 17 bin dekarlık üretim olduğunu belirtmek isterim. Kumluca'da 16 mahallede 21 bin dekar örtü altı üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu 21 bin dekarın 12 bin dekarı selden etkilenmiştir. Kumluca'da arıcıların kışlak olarak kullandıkları Salur bölgesinde 100 bin arı kovanının bulunduğu bölgede 6 arı yetiştiricisine ait bin arı kovanı selden zarar görmüştür."

Hacıveliler Mahallesi'nde üç çiftçiye ait 38 küçükbaş hayvanın telef olduğunu belirten Kirişci, "Kumluca'da selden serası zarar gören çiftçi sayısı da 3 bindir. Finike'de 1110 dekarlık alan selden etkilenmiştir, burada çiftçi sayımız 497'dir. Demre'de 30 üreticimize ait 110 dekarlık alanın selden etkilendiğini söyleyebiliriz. Demre'de 110 arılı kovan selden zarar görmüştür." diye konuştu.

Bakan Kirişci, seradaki ekili alanların yüzde 60'ının domates, yüzde 20'sinin biber, yüzde 20'sinin de hıyar, patlıcan ve diğer sebzelerden oluştuğunu vurguladı.

İl geneline de değinen Kirişci, "Antalya'da genelini ifade ettiğimizde 12 Aralık'ta meydana gelen sel felaketinde ilk tespitlerimize göre, toplamda 13 bin 220 dekar sera alanı etkilenmiş, 1110 arılı kovan ve 38 küçükbaş hayvan telef olmuştur. Bunu da il geneli istatistiği olarak vermekte yarar görüyorum." dedi.

(Sürecek)

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