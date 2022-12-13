Futbol: Hazırlık maçı

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ANTALYA (AA) - Medipol Başakşehir, hazırlık maçında karşılaştığı Fransa'nın Toulouse takımıyla 2-2 berabere kaldı.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kampa giren iki ekip, Belek'te karşı karşıya geldi.

Turuncu-lacivertli ekibin gollerini 27 dakikada Philippe Keny ve 81. dakikada penaltıdan Deniz Türüç kaydetti. Fransız ekibinin golleri ise 30. dakikada Fares Chaibi ile 38. dakikada Thijs Dallinga'dan geldi.

Bu hazırlık maçıyla Antalya kampını sonlandıran Medipol Başakşehir, bugün İstanbul'a dönecek. Toulouse ise 16 Aralık'ta Galatasaray ile hazırlık maçında karşılaşacak.





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