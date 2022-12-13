CHP heyeti, Antalya'da selin yaşandığı bölgede incelemede bulundu

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ANTALYA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Ali Öztunç ile Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'dan oluşan heyet, Antalya'da selin yaşandığı bölgeyi ziyaret etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de eşlik ettiği CHP heyeti, Kumluca ve Finike ilçelerinde incelemede bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, yağmura kimsenin müdahale etme imkanının olmadığını belirterek, havza çalışması ile dere yataklarının ıslah edilebileceğini kaydetti.

Kumluca'da belediyenin otoparkının su ile dolması nedeniyle büyük sıkıntı yaşandığına dikkati çeken Öztunç, "Maalesef makine parkurunun olduğu yer sel nedeniyle sıkıntıya girdi. Hiçbir makine kalmamış durumda. Bu da belediyenin elini kolunu bağlamış durumda." ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Torun da vatandaşların zararının telafisi için var güçleriyle çalışacaklarını bildirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Torun, şunları kaydetti:

"Belediyelerimiz tüm ekipleriyle büyük bir gayret içinde çalışmalarını yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi 500 personel ve ASAT ekipleriyle seferberlik başlattı. İki gündür yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Birçok da tedbir aldı. Kumluca Belediyesinin binek aracı kalmadı. Makine parkı su içinde kaldı. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için mücadele içindeyiz. Valiliğimiz ve bakanlıklar da katkı veriyor. İstanbul, Ankara, Aydın, Muğla büyükşehir belediyelerimiz, Burdur ve tüm ilçe belediyelerimiz her türlü katkıyı sunuyor."

Torun, Türkiye'nin risk haritasının oluşturulması ve tüm tedbirlerin alınması gerektiğini de vurguladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Muhittin Böcek ise belediyenin tüm ekipleriyle teyakkuza geçerek sel bölgesine intikal ettiğini, vatandaşın yaralarını hep birlikte saracaklarını ifade etti.

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