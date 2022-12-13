Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Antalya'da konuştu: (2)

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ANTALYA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Antalya'daki sel felaketine ilişkin kesin hasar tespitinin 10 günlük süre sonunda belli olacağını belirterek, "Bu felaketin yaraları da el birliğiyle kısa sürede sarılacaktır." dedi.

Kirişci, Antalya'nın Kumluca ilçesinde Kaymakamlıkta düzenlediği basın toplantısında, selde zarar gören ve telef olan varlıklarla ilgili Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında olan 6 bin 100 dekar alan için 1740 ihbar aldıklarını anlattı.

Hasar tespit çalışmalarının selden etkilenen bölgede hayatın normalleşmesiyle 21 ekiple devam ettiğini vurgulayan Kirişci, "Suyun çekilmesiyle ön incelemenin ardından kesin hasar 10 günlük sürenin sonunda iyice netleşecek, rakamlar net olarak ortaya konulacaktır. Başta üreticilerimiz olmak üzere selden zarar gören tüm vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların mal kayıplarının karşılanması için ilgili bakanlık ve kurumlarla temasa geçildiğini belirten Kirişci, bu kapsamda ister konut, mesken, ister iş yeri isterse başka bir alan olsun tüm alanlara ilişkin çalışmaların yapıldığını aktardı.

Kirişci, bir üreticinin serasını kontrol etmeye giderken kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatarak, Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Millet olarak sevinçte, tasada kederde bir olduklarını dile getiren Kirişci, şunları kaydetti:

"Bu felaketin yaraları da el birliğiyle kısa sürede sarılacaktır. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte devletimiz, vatandaşımızın yanı başındadır. Hiçbir şekilde vatandaşımızın ihtiyaçlarıyla ilgili en ufak bir uzak durma asla söz konusu olmayacaktır. Gereken neyse yapılmaktadır ve yapılacaktır. Bizim kuraklık kadar, ani yağışların ve bundan kaynaklı taşkınların hayatın gerçeği olduğunu kabul etmemiz ve buna uygun yaşam tarzı, bir faaliyet biçimi benimseme mecburiyetindeyiz. Buna başkaları iklim değişikliği, küresel ısınma adına ne dersek diyelim bir anda bir şehrin ihtiyacı olan bir yıllık yağışın bir anda yağmış olması elbette istenilen bir şey değil."

Teknik olarak alınması gereken tedbirlerle ilgili gerekli değerlendirmeleri yaptıklarını bildiren Kirişci, vatandaşa yardımcı olmanın herkes için vazife olduğunu vurguladı.

- Zararların tanzimi

Çiftçilerin zarar tanzimine yönelik nasıl adımlar atılacağına yönelik soru üzerine Kirişci, şunları söyledi:

"İki tür sahada çiftçi var. Bir grup TARSİM dediğimiz 16 yıldır uygulamada olan 9 farklı risk grubunda poliçe düzenleyen sigortacılık uygulaması var. TARSİM'e sigorta yaptıranların, gördükleri zarar ve ziyanlar TARSİM üzerinden yürüyecek. TARSİM'e sigorta yaptırmayan vatandaşlarımızın önce ön, daha sonra da kesin hasar tespitleri yapıldıktan sonra oluşturulacak liste Cumhurbaşkanlığına sunulmakta. Orada Güvenlik Genel Müdürlüğü üzerinden vatandaşımızın zarar ve ziyanı noktasında yardımcı olunmakta. Diğer kurumlarla ilgili de kredi borçları varsa bunların ertelenmesi veya bunlara sıfır faizli kredi kullandırılması gibi çalışmalarımız uygulamaya konulmuş olacak."

(Bitti)



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