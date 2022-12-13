Galatasaray-Lazio maçının ardından

ANTALYA (AA) - Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Metehan Baltacı, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci bölümüne en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Sarı-kırmızılı futbolcu, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Antalya'da İtalya'nın Lazio takımıyla yaptıkları hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Metehan, ilk 11'e son anda dahil olduğu ve 1-0 öne geçmelerine rağmen 2-1 kaybettikleri müsabakayla ilgili, "Bizim için güzel bir maç oldu. Aslında ben bugün oynamayacaktım. Baran (Aksaka) arkadaşımın maçtan önce ufak bir sakatlığı oldu. Isınmadan sahaya çıktım. Hoca söyledikten ve formayı giydikten sonra hiçbir bahane önemli değil. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Daha önce milli takımda ve Galatasaray'ın alt yaş kategorilerinde orta saha oynamıştım. Uzun zamandır oynamıyordum ama en iyi şekilde mücadele etmeye çalıştım. İyi oynadığımı düşündüm. Hocamıza da bana şans verdiği için teşekkür ederim." diye konuştu.

Kamp sürecinin çok iyi geçtiğini anlatan 20 yaşındaki stoper, "Kendimizi lige çok iyi hazırlıyoruz. Hazırlık maçlarının kalitesi de belli. İyi takımlarla oynuyoruz. Bence sonuçtan bağımsız çok iyi hazırlanıyoruz. Maçlar güzel geçiyor. Çok pozisyona giriyoruz. Maalesef kaçırıyoruz ama bunun mükafatını ligde alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.





- "Gençler olarak biz çok mutluyuz"





Metehan Baltacı, kampa 15 altyapı oyuncusunun getirildiğini ve bu durumdan genç isimler olarak memnun kaldıklarını aktardı.

"Gençler olarak çok mutluyuz. Hocamız bize değer veriyor. Biz de karşılığını vermeye çalışıyoruz." diyen Metehan, "Kendisi hep, 'Ben sizin her zaman arkanızdayım. Siz yeter ki iyi olun.' diyor. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Takımın tecrübeli oyuncularının gençlere destek olduğuna değinen sarı-kırmızılı futbolcu, "Hepsi çok iyi insanlar. Mata, Mertens, Gomis bizimle çok ilgileniyor. Kendi mevkiimde Nelsson ve Abdülkerim ağabey her zaman doğru ve yanlışlarımızı söylüyorlar. Takım içinde güzel bir ortam var. Zaten takımımız geç oluşmuştu. Artık birbirimize ısındık. Son maçlardaki başarımız da ortada. Lige çok iyi bir şekilde başlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





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