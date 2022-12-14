Alanya'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

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ANTALYA (AA) - Alanya ilçesinde "Ailemin Trafik Polisiyim" projesi kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Proje dolayısıyla polis ekipleri ilçedeki ilkokulları ziyaret ederek, öğrencilerde farkındalık oluşturmak amacıyla trafik kuralları ile ilgili eğitimler gerçekleştirdi.

Eğitimlerde, aileleri ile yolculuk yaparken araç içerisinde emniyet kemeri takılması, sürücünün hız ihlali yapmasının engellenmesi, kırmızı ışık ihlali yapılmasının engellenmesi, araç kullanırken telefon kullanılmasının engellenmesi ve yaya önceliği gibi konulara değinildi.

Program, öğrencilere polis şapkası hediye edilmesiyle son buldu.

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