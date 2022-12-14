Antalya'da kurallara uymayan 796 sürücüye ceza kesildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da havadan ve karadan yapılan denetimlerde kurallara uymadıkları tespit edilen 796 sürücüye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, helikopter ve dron destekli, emniyet kemeri, radar, alkol, kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama gibi konularda 5-12 Aralık'ta denetim gerçekleştirildi.

Kontrollerde, çeşitli ihlalerden dolayı 796 sürücüye para cezası kesildi.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin yoğun şekilde devam edeceği belirtildi.

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