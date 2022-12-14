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Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a transfer olarak hayalini gerçekleştirdi:

AA

Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a transfer olarak hayalini gerçekleştirdi:

ANTALYA (AA) - EMRAH OKTAY - Beşiktaş'ın sezon başında Corendon Alanyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, taraftarı olduğu takıma gelerek hayalini yaşadığını söyledi.

Siyah-beyazlı futbolcu, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Antalya'da gerçekleştirilen kampta AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Geçen şubat ayında Alanyaspor ile sözleşme uzattığı törende hayalinin Beşiktaş'ta oynama olduğunu açıklayan Tayfur, "Hayalim çok güzel başladı. Çok güzel devam ediyor. Beşiktaş'ta olmanın mutluluğunu her gün, her antrenmanda, armaya her baktığımda yaşıyorum." dedi.

Beşiktaş'taki 3 aylık süreci değerlendiren 29 yaşındaki futbolcu, "Kendi performansımı iyi buluyorum ama bunun da üzerine çıkmam gerekiyor. Gün geçtikçe çalışarak bunu yapacağıma inanıyorum. Beşiktaş camiası çok büyük. Her zaman, her saniye, saha içinde ve dışında zihnimizin açık olması gerekiyor." diye konuştu.

Tayfur Bingöl, Süper Lig'de geride kalan 14 haftalık performanslarıyla ilgili, "Lig çok çekişmeli geçiyor. Mayıs ayına kadar böyle gidecek. Yoğun bir tempo olacak. Hem hafta içinde hem de hafta sonunda maçlarımız olacak. Bu kamp dönemi bizim için iyi oldu. Şampiyon olabilmek için en iyi performansı sahaya yansıtmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.


- "Gerçek mi rüya mı ayırt edemedim"

Tayfur, Beşiktaş formasıyla siyah-beyazlı taraftarların önüne çıktığı ilk maçta mükemmel bir an yaşadığını dile getirdi.

"Vodafone Park'a ilk çıktığımda çok güzel şeyler hissettim." diyen Tayfur, "Bunları anlatmam imkansız. 12-13 yaşlarımda İnönü Stadı'ndaki maçları izliyordum. Stada gidemesem bile televizyondan takip ediyordum. İlk maçımı oynadığımda inanılmaz bir atmosfer vardı. Bunun gerçek mi rüya mı olduğunu ayırt edemedim. Mükemmel bir an yaşadım. Taraftarın desteğini hissettim." şeklinde görüş belirtti.

Kendisini İnönü Stadı'ndaki atmosferin Beşiktaşlı yaptığını anlatan siyah-beyazlı futbolcu, "Beşiktaş taraftarının bir tezahüratı beni çok etkilemişti. 'Kartal gol gol' ve 'Beşiktaş'ım oley oley' tezahüratları beni benden aldı. Ondan sonra bir aşk ve sevgi oluştu. Ondan sonra her maça gitmeye çalıştım. Saha içinde bu tezahüratları duyunca da tüylerim diken diken oluyor. Performansımın arttığını düşünüyorum. Bu tezahüratları duydukça motive oluyorum." değerlendirmesinde bulundu.


- "Şu andaki yeni hedefim ileride forvet oynamak"

Kariyerinde sahanın farklı bölgelerinde görev yapan Tayfur, yeni hedefinin forvet oynamak olduğunu söyledi.

Farklı yerlerde iyi performans göstermesini teknik kapasitesine bağlaynan Tayfur Bingöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sol bek, sol açık, orta saha, stoperde de forma giydim. Oyun tarzlarına ayak uydurmamın en büyük faktörü Manchester City hayranı olmam. Yaklaşık 7 yıldır Manchester City'yi takip ederim. Oradaki oyun fonksiyonlarını, oyuncuları takip ederek kendimi geliştirmeye çalıştım. Uzun süreli bir geliştirmeydi. Sonrasında sahaya yansıttım. Böyle bir şey oldu. Şu andaki yeni hedefim ileride forvet oynamak. Kendimi güncelleyip ilerleyen zamanda forvete uyum sağlamaya çalışacağım. Gol hissiyatım çok fazla. Bugüne kadar sadece forvet oynamadım. Burayı da oynarsam profesyonel futbol hayatım boyunca her bölgede forma giymiş bir oyuncu olacağım."

Forvet oynaması durumunda 20 gole katkı verebileceğine inandığını aktaran tecrübeli futbolcu, "Sahanın her yerinde rahat ediyorum. Gol ve asist yüzdem çok fazla. Asistlerle birlikte toplam 20 gole ulaşabilirim. Bunu başarabileceğime inanıyorum." dedi.


- "Beşiktaş, şu anda İngiltere Premier Lig seviyesinde bir takım"

Tayfur Bingöl, Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig seviyesinde olduğunu söyledi.

Avrupa'da futbol oynamayı hedeflemediğini vurgulayan Tayfur, "Henüz 29 yaşımdayım ama 23-24 gösterdiğimi söylüyorlar. Ben de bu yaşlarda hissediyorum. Avrupa hedefim yok. Beşiktaş, şu anda İngiltere Premier Lig seviyesinde bir takım. Kendimi burada geliştirmemin hem benim hem Türk futbolu hem de Beşiktaş için iyi olacağını düşünüyorum. Kendimi her gün geliştiriyorum." diye konuştu.

Kiralık sözleşmesi bittiğinde Beşiktaş'ta devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine Tayfur, "Hayalimi gerçekleştirdim. Beşiktaş taraftarı, bu hayalimi gerçekleştirmemde çok büyük pay sahibi. Formayı giydim ve dünyanın en mutlu insanıyım. Önümüzdeki süreçte Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağımı düşünmüyorum. Tüm odaklandığım şey her maç sahada yüzde 100 performansla mücadele etmek. Ondan sonra Beşiktaş veya Alanyaspor'la devam edebilirim." ifadelerini kullandı.


- "Beşiktaş olmasaydı futbolu Alanyaspor'da bırakmak istiyordum"

Siyah-beyazlı futbolcu, Beşiktaş'a transfer olmaması durumunda diğer büyük kulüplerde de oynamayacağını söyledi.

Beşiktaş'ta oynama hayalini söylediğinde Alanyaspor camiasının kendisine destek olduğunu anlatan Tayfur, "Alanyaspor taraftarına, Hasan Çavuşoğlu başkana, takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. İmza töreninde, haylimin Beşiktaş'ta oynamak olduğunu söylediğimde kimse olumsuz bir tepki göstermedi. Başka bir yerde farklı, sert bir tepki verebilirlerdi. Ben, Beşiktaş'ta oynamak istediğimi söyledim ve bunu çok duyarlı bir şekilde karşıladılar." dedi.

Tayfur, Beşiktaş hedefini açıkladıktan sonra performansının yükseldiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"İnsanların kendisini ifade edebildiği özgür bir ülkede yaşıyoruz. Düşündüklerimizi her zaman rahatça söylememiz gerekiyor. İngiltere'de futbolcular veya teknik direktörler istediklerini rahatça söyleyebiliyor. Benim hayalim Beşiktaş'ta forma giymekti. Alanyaspor'a imza atarken o açıklamayı yaptım. Performansım da ondan sonra yükseldi. Hayali ve hedefi koydum. Alanyaspor taraftarı, Hasan Çavuşoğlu başkanımız, sportif direktörümüz, hocalar ve oyuncular bana destek verdi. Hepsine çok teşekkür ederim. Hedefime gittiğim yolda bana çok destek ve yardımcı oldular."

"Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyleyerek Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi büyük takımlara transfer olma ihtimalinin önünü kapattığını düşünüyor musun? Bu kulüplerden teklif gelseydi ne yapardın?" şeklindeki soru üzerine Tayfur, "Alanyaspor'da kalmak olurdu. Tek hayalim Beşiktaş'ta oynamaktı. Beşiktaş'a gelmeseydim Alanyaspor'da devam edecektim. Beşiktaş olmasaydı futbolu Alanyaspor'da bırakmak istiyordum." diye konuştu.


- "Şenol Güneş'in bana çok şey katacağını düşünüyorum"

Tayfur Bingöl, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş'in kendisini geliştireceğine inandığını belirtti.

Şenol Güneş ile ilk kez çalıştığını hatırlatan Tayfur, "Şenol hocayı daha önce televizyonda veya rakibimiz olduğunda görüyordum. Kendisi çok öğretici, saha içindeki hataları iyi bir şekilde anlatan biri. Onunla çalıştığım için çok mutluyum. Takım arkadaşlarım da öyle. Geleceğe çok umutlu bakıyoruz. Umarım böyle olur." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktörler Çağdaş Atan ve Francesco Farioli'nin kariyerindeki önemine değinen 29 yaşındaki futbolcu, "Doğru hocayı doğru zamanda bulmak önemli. Asıl çıkışları Alanyaspor'da Çağdaş Atan ve Francesco Farioli zamanlarında yaptım. Onlardan çok şey öğrendim. Antrenmanlarda ve maçlarda öğrendiklerimi sahaya yansıttım. Şenol Güneş'in de bana çok şey katacağını düşünüyorum. Çok kaliteli bir öğretici. Herkesin bir bilgisi var ama onu doğru aktarmak önemli. Şenol hoca iyi bir şekilde aktarıyor. Bu da sahaya yansıyor." açıklamasını yaptı.


- "Giyimimle alakalı rol modelim Lewis Hamilton"

Renkli giyimiyle dikkati çeken Tayfur Bingöl, tarzıyla ilgili İngiliz Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ı örnek aldığını söyledi.

Hamilton ile tanışmayı çok istediğini aktaran Tayfur, "Giyimimle alakalı rol model olarak Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton'ı alıyorum. Umarım onunla da bir gün tanışırım. Bir gün onunla kahve içmek ve sohbet etmek de bir hayalim." diye konuştu.

Beşiktaşlı futbolcu, özel hayatında neler yaptığıyla ilgili, "Futbol dışında kendime zaman ayırmayı severim. Yay burcuyum, özgürlüğü ve rahatlığı çok severim. Mümkünse hemen deniz kenarlarına kaçarım. Kendimizi zinde tutmamız gerekiyor. Futbolcunun en üst seviyede yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Bence gidilen restoran, yenilen yemek, binilen araba, gezdiği yerler çok önemli. Bunlar hayatımıza pozitif yansıyor. Bizler büyük camialara hizmet ediyoruz. Her saniyemizi iyi değerlendirmemiz gerek." diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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