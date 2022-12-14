Hakemi aldatmaya çalışan futbolcular uygulamayla tespit edilecek

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ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yapacakları aplikasyonla, hakemlere maçlardan önce takımların oynadığı sistem, futbolcuların özellikleri, hangi futbolcunun hakemi aldatmaya çalıştığı ve futbolcuların davranışlarının da aralarında bulunduğu bilgiler verileceğini söyledi.

TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen Kış Semineri'ne katılmak için Antalya'ya gelen Büyükekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başından beri Süper Lig ve 1. Lig'de hakem atamalarını algoritma ile gerçekleştirdiklerini anımsattı.

İkinci devre itibarıyla 2. ve 3. Lig'deki hakem atamalarını da algoritma ile yapacaklarını ifade eden Büyükekşi, mart ayından itibaren de Bölgesel Amatör Lig'de algoritmanın kullanılmaya başlanacağını belirtti.

TFF Başkanı Büyükekşi, bu zamana kadar algoritmanın bazı maçlara bir, bazı maçlara ise 2 veya 3 hakem atadığını, fazla hakem atamalarında MHK'nin oradan seçim yaptığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"21 Aralık'tan itibaren tüm Süper Lig maç hakem atamalarını, hakemlerin ve MHK'nin huzurunda yapacağız. Kulüp başkanlarını da davet edeceğiz. Atamayı onların gözü önünde yapacağız. Hem kamuoyu hem de bazı başkanlarımız bu konuda yeterince ikna olmamıştı. Bizim Türk insanı maalesef gözüyle görmeden inanmıyor. Gözüyle düşünüyor. Onların gözü önünde atamayı yapacağız."





- "Hakemler için akademi kurulacak"







Büyükekşi, hakem eğitimini çok önemsediklerini belirterek, şu anda eğitimin ayda bir hakemlerin toplanması ve yurt dışından gelen eğitmenin 3-4 günlük bir seminer vermesi olarak devam ettiğini söyledi.

Hakemlerin eğitimi için hakem akademisi kuracaklarını dile getiren Büyükekşi, bununla ilgili olarak da Marmara ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversiteleri ile iş birliği görüşmeleri yaptıklarını ifade etti.



Büyükekşi, üniversitelerle iş birliği yaparak, hakem eğitim işini MHK'den TFF'nin idaresine alacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Devamlı suretle bir hakem eğitimi devam edecek. UEFA'da uygulanan hakem eğitimini Türkiye'de de uygulamaya başlayacağız. Hem sahada eğitim olacak hem de teorik eğitim olacak. Turkcell ile görüşüyoruz. Bir aplikasyona gerek dışarıda gerek evin içinde yapacakları bütün antrenmanlar yüklenecek. Performansları hakem akademisi tarafından takip edilecek. Diyelim ki bir gün sonra hakemin maçı var. Çıkacağı maçtaki iki takımla ilgili, 'Takımların oynadığı sistem nedir? Futbolcuların özelliği nedir? Hangi futbolcu hakemi aldatır? Hangi futbolcunun davranışları neler?', hepsiyle ilgili de bilgiler verilecek. Buna göre de hakem hazırlanacak."







- "Her zaman mükemmeli arayacağız"





TFF Başkanı, hakem eğitimlerini akademide hizmet içi eğitim şeklinde yapacaklarını dile getirerek, "Hakemlerimiz eğitim aldı, bir daha eğitim almayacak, şeklinde olmayacak. Tekrar aynı döngü devam edecek. Tekrar sırası gelen hakemlerimiz eğitim almaya devam edecek. Özellikle şunun altını çiziyoruz, 'İyinin düşmanı mükemmeldir'. Her zaman mükemmeli arayacağız." ifadelerini kullandı.



Büyükekşi, akademide eğitim verecek VAR eğitmeniyle anlaşma yaptıklarını, eğitmenin 15 günde bir gelerek VAR'da maç da izleyeceğini sözlerine ekledi.



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