İki kanser türünü yenen genç kız, lösemili çocuklara "umut" aşılıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ANTALYA (AA) - ZEHRA TEKECİ - Antalya'da kötü huylu kemik tümörü ile mücadelesinin ardından yakalandığı lösemiyi yenen Güldane Arslan, Lösemili Çocuklar Vakfında (LÖSEV) hasta çocuklarla bir araya gelerek, umut aşılıyor.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan ve 9 yıl önce kardeşi ile oynarken hissettiği ağrı nedeniyle gittiği hastanede kendisine halk arasında çocuk ve ergenlerde görülen kötü huylu kemik tümörü olarak bilinen "Osteojenik Sarkom" teşhisi konulan 24 yaşındaki Arslan, 16 ay süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Yeni hayallerle yoluna devam eden Arslan, bir yıl sonra lösemi olduğunu öğrenince yine sarsıldı. Yeniden hastane koridorlarında iyileşeceği günün hayalini kuran Arslan, 9 aylık tedavi sonrası babasından yapılan ilik nakli ile hayata tutundu.

Hastalığı boyunca yaşadıklarını paylaşmak ve diğer hastalara da destek olmak amacıyla LÖSEV'e başvuran Arslan, vakıf bünyesinde sosyal hizmetler saha personeli olarak göreve başladı. LÖSEV bünyesinde hasta çocukları ve ailelerini ziyaret eden Arslan, onlara moral aşılıyor.

- "En güzel yıllarımı çalan kansere 'dur' dedim"

Zorlu mücadelesini AA muhabirine anlatan Güldane Arslan, hayatının en güzel dönemlerinde kendisini yakalayan kanseri, hayat motivasyonuyla yenmeyi başardığını söyledi.

Her iki hastalık sürecinde de yaşama olan inancını asla kaybetmediğini vurgulayan Arslan, hastanede kaldığı dönemlerde kıyafetlerine uygun ojeler sürüp, bandanalar taktığını, kendisini daima dinamik tutmaya çalıştığını belirtti.

Sık sık kitap okuyarak farklı dünyaları tanıdığını, hayal ile gerçek arasında bir dünya kurarak, hastalığın içinde kaybolmadığını anlatan Arslan, "Tam bitti derken, kanser yeniden hayatımın bir parçasını çalmaya çalıştı. Ben de ona izin vermedim. Motivasyonumu daima yüksek tutarak en güzel yıllarımı çalan kansere 'dur' dedim ve hayatıma devam ettim." diye konuştu.

Hastalık nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kaldığını ve liseyi dışarıdan bitirdiğini dile getiren Arslan, lösemiyi atlatma sürecinde de Akdeniz Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünü bitirdiğini söyledi. Çevresinin daima kendisine destek olduğunu, moralini yüksek tutmasını sağladığını anlatan Arslan, LÖSEV'in de kendisini hiç yalnız bırakmadığını belirtti.

- "Benim gibi hastalara dokunmak beni çok motive ediyor"

Hastalık sürecinde çevredeki insanların yaklaşımının ne kadar önemli olduğunu yaşayarak anladığını söyleyen Arslan, "Hastalığı yendim ve sağlığıma kavuştum. Başka hastalara destek olmak için LÖSEV'e başladım. Kendimi ait hissettiğim yerde çalışmak beni mutlu etti. İş serüvenim başladı. Benim gibi hastalara dokunmak beni çok motive ediyor." dedi.

Arslan, kendisini iyileşmeyi başaran bir hasta olarak örnek gösterdiğini belirterek, "Hastalara ve ailelere, 'Bir dönem ben de burada yatıyordum, şimdi iyileştim ve size desteğe geldim' diyorum, onlara moral veriyorum. Korkmamaları gerektiğini söylüyorum. Onlar da mutlu oluyorlar. Bazen ziyaretlerde hatıralarım canlanınca eski günlere gidip, üzülüyorum ama sonu çok güzel bitti. Sonuçta güzel yollar kolay aşılmaz." ifadelerini kullandı.





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