Galatasaray'ın Antalya kampı

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ANTALYA (AA) - Galatasaray, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle ara verilen Spor Toto Süper Lig'de ikinci bölümün hazırlıklarını sürdürdü.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'ne kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı.

İtalya'nın Lazio takımıyla dün yapılan hazırlık maçında ilk 11'de görev alan oyuncular, salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle başladığı antrenmanı, top kapma ve pas çalışmasıyla devam ettirdi. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı bildirildi.

Tedavilerine devam edilen futbolculardan Mathias Ross salonda fizyoterapist eşliğinde, Sergio Oliveira ve Yunus Akgün hem sahada hem de salonda takımdan ayrı çalıştı.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Uruguay Milli Takımı ile mücadele eden Lucas Torreira, kampa katılarak ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.









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