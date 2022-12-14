Galatasaraylı Mertens, takımın hala uyum sürecinde olduğunu belirtti:

ANTALYA (AA) - Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, sarı-kırmızılı ekipte forma giydiği için mutlu olduğunu belirterek uyum sağladıktan sonra takımın daha iyi olacağını söyledi.

Belçika Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden ve Antalya kampına bir süre sonra katılan Mertens, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası'ndaki performanslarını değerlendiren 35 yaşındaki oyuncu, "Grupta Fas, Kanada ve Hırvatistan ile oynadık. Grubumuzdaki iki takım yarı final oynuyor. Biz eve geri döndük. Bundan dolayı da açıkçası çok mutluyum." diye konuştu.

Gruptan çıkamadıklarını aktaran Mertens, "Dünya Kupası'nda istediğimiz oyunu oynayamadık. Bizim kendi hatamız. Oynadığımız takımlara baktığımız zaman güçlüydü ve yarı finale geldiler." ifadelerini kullandı.



Sarı-kırmızılı futbolcu, Galatasaray'ın ligdeki 13 maçlık performansıyla ilgili, "Çok kolay değil. Başka bir ülkeden gelip yeni lige başlamak çok kolay değil. Bunu anlamak gerekiyor ancak burada olduğum için çok mutluyum. Galatasaray, geçen sezonu 13. bitirdi. Onun üzerine 13 yeni oyuncu geldi. Bu oyuncuların hepsi farklı liglerden geldi. Son oynadığımız maçlara baktığımızda iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. İyi bir şekilde devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.





- "Genç ve iyi oyuncularımız var"







Dries Mertens, Galatasaray'ın altyapıdan gelen iyi, genç oyuncuları olduğunu söyledi.

"Galatasaray büyük bir kulüp." diyen deneyimli futbolcu, "Büyük kulüplerin de iyi, genç oyuncuları vardır. Bizim de genç ve iyi oyuncularımız olduğunu düşünüyorum. Takım olarak biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yunus genç oyuncularımızdan. Kendisi yeni bir sözleşme imzaladı. Bunun da genç oyunculara örnek olup onların da yeni sözleşmeler imzalayacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a gelmeden önce Juventus'tan da teklif aldığı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine Mertens, şunları kaydetti:

"Böyle bir teklif oldu ama benim için başka bir takıma gitmek çok zordu. Özellikle Napoli'den sonra Juventus'a gitmem olmazdı. Orada uzun bir süre geçirdim. En iyisi buraya gelmemdi. Dursun başkanımız, Erden başkanımız ve Okan hocamızın etkisi oldu. Beni aradılar ve 'Seni Galatasaray'a getirmek ve Galatasaray'ı tekrardan layık olduğu konuma taşımak istiyoruz.' dediler. Ben de Galatasaray'ın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu ve bir önceki sene de 13. bitirdiğini bildiğim için bu projeye evet dedim."

Teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit'in takımın maskotu gibi olduğunu ifade eden Mertens, "Ali Yiğit hep bize destek oluyor. Geldiği her zaman hep yeniyoruz ama olmadığı zamanlarda ya beraberlik oluyor ya da yeniliyoruz. Çok seviyoruz kendisini, bize şans getiriyor." diye konuştu.





- "Son oynadığımız 3 maçta neler yapabileceğimizi gösterdik"





Mertens, ligde Dünya Kupası arasından önce oynadıkları 3 maçta kalitelerini gösterdiklerini dile getirdi.

Takım olarak hala alışma sürecinde olduklarını aktaran Mertens, "Son oynadığımız 3 maçta neler yapabileceğimizi gösterdik. Fakat bu kolay bir şey değil. 13 yeni oyuncu geldi, bunlar ligi bilmiyor ve bazıları buraya hazırlık yapmadan geldi. Ancak bunların hepsini tamamlayıp, bütünü oluşturup ileriye gidebileceğimizi düşünüyorum. Kendi performansımızı sahaya yansıtacağız. Belki bu grubun bir yere gelmesi için biraz zamana ihtiyacımız var. Geçen sene 13. olarak bitiren ve bu sene birinciliğe oynayan bir takım var. Bu, bir anda gerçekleşecek bir şey değil. Antrenmanlarda elimizden geldiğince en üst seviyede bunun hazırlıklarını yapıyoruz. En iyi şekilde de bitireceğimizi düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.