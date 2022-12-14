Antalya'da 5 yaş çocuklarda okullaşma hedefine ulaşıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, 2022-2023 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitimde 5 yaş okullaşma hedefinin yüzde 100'e ulaştığını bildirdi.



Çalışkan, yaptığı açıklamada, ilçe müdürleriyle yapılan planlama toplantılarında, Bakanlığın okul öncesi eğitime

önem verdiğini hatırlatarak, 5 yaştaki çocukların tamamının okul öncesi eğitim almaları için gerekli planlamaların yapılması için çalışma yaptıklarını belirtti.



Tüm ilçelerde buna yönelik okul öncesi farkındalık günleri düzenlediklerini vurgulayan Çalışkan, "Okula kayıt olmayan öğrenci velilerine ziyaretler yaparak, okul öncesi eğitimin önemini anlattık. Ulaştığımız her çocuğumuzu okul öncesi eğitim kurumlarımıza kaydettik." ifadesini kullandı.



Çalışkan, okul öncesi eğitimin insan hayatında büyük öneminin olduğunu, çocukların gelecekleri için onların öğrenme, anlama kapasitelerini arttırarak, gelişim sürecini hızlandıran önemli bir basamak olduğunu vurguladı.



Okul öncesi eğitim alan bir çocuğun, okul öncesi eğitim almayan bir çocuğa oranla eğitim hayatına daha önde başladığını ve büyük bir avantaj sağladığını aktaran Çalışkan, tüm çocuklara fırsat ve imkan eşitliği sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.



Çalışkan, il genelindeki 104 eğitim yatırımının yüzde 58'inin anaokulu olduğunu, bu eğitim yatırımlarının da en kısa sürede

tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulacağını ifade etti.

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