Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında durdurdukları şehirlerarası bir otobüsü durdurdu.
Uyuşturucu madde arama köpeği Elyaf'ın da katıldığı aramada, şüpheli Y.T'nin bavulunda 6 kilo kubar esrar, 3 gram sentetik uyuşturucu ve bir bong ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve daha önceden "Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" suçundan kaydının olduğu tespit edilen şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.