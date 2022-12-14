Gazipaşa'da polis ekipleri denetimler yaptı

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ANTALYA (AA) - Gazipaşa ilçesinde polis ekiplerince umuma açık yer denetimi ve yol uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede huzur ve güvenliğin sağlamasına yönelik çeşitli kontroller gerçekleştirdi.

Umuma açık yer denetiminde 9 kafe, 19 içkili içkisiz restoran kontrol edilerek 145 kişi incelendi, 1 iş yerine TAPDK belgesinin süresi geçmiş olduğundan işlem yapıldı.

Yol uygulamalarında da toplam 76 araç ve 122 kişi incelendi. 2 sürücüye idari para cezası uygulanırken 3 araç trafikten men edilerek gerekli işlemler yapıldı.



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