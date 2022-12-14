Antalya'da antik kentte kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesindeki Xanthos Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Kınık Mahallesi'nde 1. derece arkeolojik sit alanı olan Xanthos Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, A.U. ve Ö.E'yi kaçak kazı yaparken gözaltına aldı.

Kaçak kazıda kullanılan malzemelere ise el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.