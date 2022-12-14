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ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın Kumluca ilçesindeki selde yöre sakinlerinden bazıları hayvanlarını kimi binbir emekle yetiştirdiği ürünlerini kimi de 35 yıllık çeyiz sandığını kaybetti. Kumlucalılar, selin izlerini silmeye çalışıyor.

Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde sel nedeniyle oluşan zararların giderilmesi için AFAD'ın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sürüyor.

Zararın en fazla olduğu bölgelerden Kumluca'nın Göksu, Kum ve Karşıyaka mahallelerinde seraları ile evleri suyla dolan üreticiler, sabahın ilk ışıklarıyla temizlik çalışmasına devam etti.

Çiftçiler, su ve çamur kaplı seralarda olgunlaşmış salatalık, domates ve biberleri topladı.

Yöre sakinleri, bir yandan da evlerindeki ıslanan eşyalarını, elbise ve yataklarını seralar arasındaki demirlere asarak kurutmaya çalıştı.

- "Evimizdeki eşyalar tamamen kullanılmaz hale geldi"

Çiftçi Kezban Değer, AA muhabirine, sel sularının evin kapısından girdiğini ve deyim yerindeyse pencerelerden çıktığını söyledi.

Selin geleceğini anlayınca beyaz eşya ve kanepeleri sandıkların üzerine koyduklarını anlatan Değer, "Ona rağmen su her şeyin üstünden geçti. Seralarımızdaki ürünler ve evimizdeki eşyalar tamamen kullanılmaz hale geldi. 35 yıllık çeyiz sandığım su içerisinde kaldı. En fazla da buna üzüldüm. Çocuklarım için yaptığım el emeği göz nuru iğne oyalarım vardı. Çok hevesliydim, maalesef tekrar yapmak zorunda kalacağım." diye konuştu.

Değer, sel nedeniyle tavukları ve civcivlerinin telef olduğunu dile getirdi.

- "Sel nedeniyle 1 keçim, 15 tavuğum öldü"

Recep Altıntaş, serasının ve evinin içinin tamamen suyla dolduğunu kaydetti.

Seradaki salatalık fidelerinin selin etkisiyle hemen kurumaya başladığını belirten Altıntaş, "Olgunlaşmış salatalıkları kurtarmak için çamurun içerisinde toplamaya çalışıyoruz. Yürümekte bile zorluk çekiyoruz ancak bu sebzelerin atılmasına da gönlümüz el vermiyor. Sel nedeniyle 1 keçim ve 15 tavuğum öldü. Seralar ve evime üzüldüğüm kadar onlara da üzüldüm." ifadelerini kullandı.

Seher Başaran, 3,5 dönümlük dolmalık biber ürettikleri seranın tamamen su dolduğunu anlattı.

Biberleri topladıktan sonra fideleri sökerek yenilerini dikeceklerini söyleyen Başaran, zararlarının çok büyük olduğunu dile getirdi.

Afetzede Fatma Yorgalı, gece boyunca evlerindeki suyu çıkartmak için uğraştıklarını ifade etti.

Sabah serasına girince çok üzüldüğünü kaydeden Yorgalı, "Böyle bir manzara beklemiyordum. Domateslerimiz zarar gördü. Her şeye yeniden başlayacağız." diye konuştu.

Kadriye Altıntaş da seralarının zarar gördüğünü ve olgunlaşmış ürünleri toplayıp satacaklarını söyledi.

- Oto sanayi hasarlı araçlarla doldu

Kumluca Sanayi Sitesi'nde iş yeri bulunan Metin Okur, oto sanayideki bütün dükkanların önünde selden zarar görmüş otomobiller olduğunu belirtti.

Okur, önce temizlik çalışması yaptıklarını ardından da otomobillerin arızalarını gidermeye çalışacaklarını anlattı.

Selden zarar gören araçların hiç çalıştırılmadan çekici ile kendilerine getirilmesinin önemine dikkati çeken Okur, "Elektronik araçlar tamamen kurumadan kontak açılırsa sistem tamamen çöküyor. Bu nedenle araçların çalıştırılmadan getirilmesi gerekiyor." uyarısında bulundu.

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