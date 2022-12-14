Akdeniz Üniversitesinde çekilen belgesele ödül verildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesinde çekimi yapılan "Pandemi Akademi" belgeseli, 19. Çevre Film Festivali'nde belgesel dalında birincilik ödülünü kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, belgeselin yönetmenliğini Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim görevlisi Gökhan Evecen'in, danışmanlığını Prof. Dr. Emine Uçar İlbuğa üstlendi.

Üniversitelerin salgın etkisinde eğitime devam ettiği süreçte Akdeniz Üniversitesinde ve çevrim içi ortamda çekilen belgeselde, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve öğretim üyelerinin de görüşlerine yer verildi.

Yönetmen Evecen, "Pandemi Akademi"nin alanında ilk belgesel film olma özelliğini taşıdığını, salgının eğitim sürecine etkisini öğrencilerle akademisyenlerin kişisel deneyimleri üzerinden tartıştığını vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.