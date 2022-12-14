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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz Üniversitesinde çekilen belgesele ödül verildi

AA

Akdeniz Üniversitesinde çekilen belgesele ödül verildi

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesinde çekimi yapılan "Pandemi Akademi" belgeseli, 19. Çevre Film Festivali'nde belgesel dalında birincilik ödülünü kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, belgeselin yönetmenliğini Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim görevlisi Gökhan Evecen'in, danışmanlığını Prof. Dr. Emine Uçar İlbuğa üstlendi.

Üniversitelerin salgın etkisinde eğitime devam ettiği süreçte Akdeniz Üniversitesinde ve çevrim içi ortamda çekilen belgeselde, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve öğretim üyelerinin de görüşlerine yer verildi.

Yönetmen Evecen, "Pandemi Akademi"nin alanında ilk belgesel film olma özelliğini taşıdığını, salgının eğitim sürecine etkisini öğrencilerle akademisyenlerin kişisel deneyimleri üzerinden tartıştığını vurguladı.

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