Bakan Soylu, Kumluca'da Afet Koordinasyon Toplantısı yaptı, yıkılan köprüleri inceledi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kumluca ilçesinde Afet Koordinasyon Toplantısı yaptı, selde yıkılan köprülerde incelemede bulundu.

Soylu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve kurum müdürlerinin katıldığı Afet Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan toplantının ardından Soylu, Ortaköy Toptaş ve Sarıcasu mahallelerinde yıkılan köprüleri ve ekiplerin çalışmalarını inceledi.

Bölgede yaşayanlarla sohbet edip taleplerini dinleyen Soylu, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Güzören Mahallesi'nde heyelan nedeniyle yıkılan evde inceleme yapan Soylu, bölgede heyelan tehlikesi altındaki evlerin sahipleriyle görüşerek çözüm yollarını ele aldı.

















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.