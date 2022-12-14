Alanya'da sağanak nedeniyle bazı ev, iş yeri ve seralar ile bir okulu su bastı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev, iş yeri ve seralar ile bir okulun zemin katındaki üç sınıfta su baskınları oluştu.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Konaklı Mahallesi'nde bazı ev, sera ve iş yerlerini su bastı. Tahliye kanalındaki suların aktığı bölgede Konaklı Gazi İlkokulu'nun zemin katındaki 3 sınıfta da su birikintisi oluştu.

Alanya Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışma yaptı. Okul, ev ve iş yerlerindeki su birikintileri, belediye ekiplerinin yardımlarıyla boşaltıldı.

Öte yandan, yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İlçede 6 katlı binanın zemin katında yaşayan Nurselam Özkarat, etkili yağış nedeniyle evine su bastığını söyledi.

Bu yıl üçüncü kez böyle bir olayla karşılaştığını anlatan Özkarat, "Giderler yetersiz. Muhtara söyledik, yapılması gereken yapılmadı. Mağdur oluyoruz. Evi komple su bastı. Halılarımın hepsi çöpe gitti. Kanepelerin hepsi su aldı. Çocuklarım hasta oldu, şu anda ateşleri var ve onları hastaneye götüreceğim." diye konuştu.

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