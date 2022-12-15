Antalya'daki "organ ticareti" davasında karar açıklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da organ ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 38 sanıktan 22'sine, 1 yıl 3 ay 18 gün ile 50 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.



Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu bulunan sanıklar Mehmet Emin D. ile Mehmet D, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları ise salonda hazır bulundu.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Mehmet Emin D'yi "organ ticareti yapma" suçundan 50 yıl 8 ay, Mehmet D'yi ise 28 yıl 6 ay hapse çarptırdı.



Cezalarında çeşitli nedenlerle indirip yaptığı 20 sanığa da çeşitli suçlardan 1 yıl 3 ay 18 gün ila 6 yıl arasında değişen hapis cezaları veren heyet, diğer 16 sanığın ise beraatına karar verdi.

Heyet, "resmi belgede sahtecilik" suçunun zaman aşımına uğraması nedeniyle sanıklara bu suçtan ceza vermedi.



Antalya'da, özel bir hastanede sahte kimlik belgesi düzenleyerek organ nakli gerçekleştirmeye çalışanlar olduğu bilgisi üzerine, ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulduğu iddia edilen suç örgütüne 7 Ağustos 2013'te operasyon düzenlenmişti.



Operasyonda, örgütün ele başı olduğu ileri sürülen Mehmet Emin D'nin de aralarında olduğu 38 kişi gözaltına alınıp haklarında dava açılmıştı.



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