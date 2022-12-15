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Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un hedefi yeniden Avrupa kupalarına katılmak:

AA

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un hedefi yeniden Avrupa kupalarına katılmak:

ANTALYA (AA) - SÜHA GÜR - Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, önümüzdeki sezon da Avrupa'da boy göstermek istediklerini söyledi.

Palut, Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada takımının Antalya'da yaptığı kampta, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Sezon başında Avrupa'da çok acı bir tecrübe yaşadıklarını hatırlatan Palut, "Bazen futbolda olumlu şeyleri görürsünüz ve öğrenirsiniz. Bazen de o kadar olumsuzu görürsünüz ki 'sakın bir daha böyle bir şey yapmayayım' dersiniz. Bizimki ikincisi oldu. Sadece futbol değil, başka organizasyon eksiklerini de katarsak Vaduz maçları için bunlardan dersimizi çıkardık." dedi.

Süper Lig'in bu sezon çok ciddi bir zirve mücadelesine sahne olduğunu vurgulayan Palut, şöyle devam etti:

"Geçen sene Trabzonspor'un büyük bir dominasyonu vardı. Arkasından bizim tam ortak olamadığımız ama rahatsız etmeye çalıştığımız bir yarış vardı. Son düzlükte Fenerbahçe'nin ikincilik yarışına dahil olduğu, temposunu artırıp İsmail hocayla bizi geçtiği bir zirve yarışı vardı. Bu sene öyle değil, çok takım konumlanıyor. Biz bir kere üst gruba yapışmak istiyoruz. 4 doğal şampiyonluk adayının yanı sıra Başakşehir, Adana Demirspor, biz oradayız ve Kayserispor, Çağdaş hocayla beraber zorluyor. Böyle bir grup var ve biz bu gruptan aşağı doğru kopmak asla istemiyoruz. Burada tutunmak istiyoruz ve son düzlüğe girince alabileceğimiz en iyi dereceyi almak istiyoruz."

Gelecek sezon için hedeflerini paylaşan Palut, "İnşallah bir daha Avrupa'ya gideriz. Türkiye Kupası yoluyla olur, belki ligdeki sıralamamızla olur. Tabii ki bunu isterim. Ve eğer bunu tekrar başarırsak çok büyük bir istikrar olacak ve bu sefer Avrupa'daki bir önceki negatif durumumuzdan ders alarak inşallah daha iyi performans gösteririz." diye konuştu.


- "Şampiyon olacağız diyebilme seviyesinde değiliz"

Antalya kampının çok iyi geçtiğini ve ligde iyi bir konumda olduklarını belirten Palut, şampiyonluk ifadesini kullanmanın şu anda doğru olmadığını dile getirdi.

Aradan önce son süreçte önemli puanlar yitirdiklerini aktaran Palut, "2 puan ortalamasını tutturup, 28 puanı yakalasak şu anda başka bir şey konuşuyorduk. Bir gün zirve neden olmasın diyebilirim ama biz şampiyon olacağız diye ortaya çıkmak doğru değil. Şu anda şampiyon olacağız diyebilme seviyesinde değiliz. Büyük bir ekstra olur." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Kupası'nın kendileri için bir referans olduğunu da anlatan Palut, şunları aktardı:

"Çok kaliteli kadroların, marketing değeri çok yüksek oyunculardan oluşan milli takımların bile kompakt sistemler, temaslı oyun, mücadele gücü, disipline bağlılık noktasında iyi performans gösteren takımlar karşısında başaramadığını görebiliyoruz. Bizim de burada Konyaspor gibi takımların tutunabileceği tek dal aslında bu kompakt takım oyunu. Çok tekrar ve sürekli günlük performansların yukarıda olmasını sağlayabilmek. Bu kolay bir şey mi, evet değil. Sahada bir oyuncum 80. dakikada alır 2 kişiyi geçer, ya da frikikten atar beklentiye giremezsiniz. Bu, çok fazla iyimserlik olur. Biz de ortaya koyduğumuz prensipleri sürdürerek, geliştirerek, üzerine giderek, oyuncularımız ve kendimizi devamlı konsantre tutarak başarabildiğimizin en iyisini başarmak istiyoruz."

Lige çok iyi başladıklarını ve zaman zaman liderlik pozisyonuna da geldiklerini hatırlatan Palut, şöyle devam etti:

"Puansal anlamda, sıralama anlamında bizim için kabul edilebilir bir ilk periyottu. Oyunun içeriğine bakınca savunma ve hücum anlamında ikiye ayırmak isterim. Savunma anlamında zaten ligin hali hazırda en az gol yiyen takımıyız ki bir iki golü kendi standartlarımızın dışında çok basit yedik. Onları da çıkarırsak çok iyi bir savunma performansında olduğumuzu söyleyebilirim ama ofansif olarak üretmekte, skor bulmakta, coşkulu oynamakta, pozisyona girmekte istediğimiz kıvamda değildik. Bu arada da o noktalarda tekrar dokunuşlar yaparak istediğimiz seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Yeni setler ekleyebiliriz, var olan setleri çok tekrarla pekiştirebiliriz. Bunun dışında bireysel oyuncu performansları ofansif noktada son derece önemli. Tekrar bunlara dokunup, yukarı çekip takımımızın ofansif istatistiğini yukarılara çekebiliriz."


- "Sonuçlandırmada sorunlar yaşadık"

İlhan Palut, rakip ceza sahasına rahat girdiklerini ama net pozisyon ve sonuçlandırmada problem yaşadıklarını ifade etti.

Ofansif anlamda yükü paylaşamadıklarının altını çizen Palut, "Rakip ceza sahasında topla buluşma oranında gayet kabul edilebilir durumdayız. Topu oraya getiriyoruz ama bir şekilde orada çok net pozisyona girme ve bunu tamamlama adına sıkıntılar yaşıyoruz. Saha içine döndüğümüz zaman ofansif anlamda yükü paylaşamama oldu. Bazı oyuncuların üzerine çok yük bindi. Bazı oyuncular gerekli performansa ulaşamadı. Ama Rahmanovic gittikten sonra Çekici elimizdeki tek ofansif orta sahaydı. Onu da uzun süre kullanamadık ve bir şekilde topa sahip olan ama bunu net pozisyona dönüştürmekte zorluk çeken bir takım görüntüsünü yaşadık. Şimdi sakat oyuncularımız düzeldi. Çekici ve Muhammed yavaş yavaş takıma dönüyor. Şans verdiğimiz oyuncuların da var olan formlarını daha yukarı çekerek kısırlıktan kurtulmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


- "Rakiplerin savunma duruşları artık farklı"

İlhan Palut, rakip takımların eskisine göre Konyaspor'a karşı savunmada daha dikkatli olduğunu söyledi.

Her takım ve antrenörün, her türlü savunma prensibini uygulamakta özgür olduğunu belirten Palut, "İlk zamanlardaki Konyaspor'a karşı savunma konsantrasyonu, savunmaya yapılan hat ve özellikle bugün Konya'da oynanan maçlarda rakiplerin savunma duruşları artık farklı. Bunu sebep olarak öne süremem ama evet daha kalabalık savunmaları da aşma adına çalışmalar yapıyoruz. Rakibin pozisyon alması, oyuncuların bireysel performansı, tekniği, aldıkları sorumluluklar, ortaya koydukları kalite son derece önemli. Biz aslında bu son saydığım parametreyi yükseltmek istiyoruz. Oyuncularımla çalışmalarda buna bugüne kadar iyi reaksiyon verdiler. İnşallah maçlara da yansır." ifadelerini kullandı.


- "Bana matematik yaptırmasınlar"

Yabancı oyuncu kuralına ilişkin görüşlerini aktaran Palut, şunları söyledi:

"Benim Türk oyuncu oynatma konusunda bir sıkıntım yok. Takımımda çok iyi oyuncular var. Ben 3 Türk'ü oynatabilecek durumdayım. Ben sadece karar vericilerden şunu istiyorum. Kaç yabancıya izin verirler bilmiyorum ama İlhan Palut olarak fikrim diyelim 14 yabancı 12 Türk oyuncum var. Tamam 14+12. Artık gerisini bana bıraksınlar, karışmasınlar artık bana. 26 tane Konyaspor futbolcusu göreceğim karşımda. Hangi maç hangi strateji için kim gerekiyorsa ben ona şans vereceğim. Ya da bir maç kulübemdeki 5 yabancı mı oyuna almam gerekecek. Maç benden onu isteyecek, bana orada futboldan başka bir şey düşündürmesinler. Bana matematik yaptırmasınlar. Zaten bizim 'nasılsa bu rahatlıkla 14 yabancım var, bırak Türk oyuncuları 14 yabancıyla döndürürüm kadromu' diyecek halimiz yok. Oradaki her oyuncuya dokunmam, onlara umut vermem, kullanmam, motive etmem gerekiyor. Bıraksınlar biz o 26 kişilik kadroyu kendi doğru ve yanlışlarımızla döndürelim."


- "Şu anda transfer çalışmamız yok"

İlhan Palut, şu anda transfer çalışmalarının olmadığını dile getirdi.

Transferde adı geçen Bryan Teixeira'yı tanımadığını vurgulayan Palut, "Şu anda transfer çalışmamız yok. İlk periyotta bazı eksiklerimiz vardı ama şu an birçok oyuncumuz form tuttu ve herkes iyi durumda. Ben transfer istemiyorum. Neden bu oyunculardan faydalanabilecekken kulübüme bu ekonomik şartlarda ekstra bir külfet getireyim. Aslında ilk durduğum yer burası." ifadelerini kullandı.

"İnşallah transfere ihtiyacımız olmaz." diyen Palut, "Ama günün sonunda hala bazı noktaları çözemiyor isek, bazı özel mevkiler vardır ki o mevkileri ikinci pozisyonu olan oyuncularla dolduramazsınız direkt oranın oyuncusudur. Santrfor, 10 numara ya da kanat oyuncusu gibi. Burada yönetimle konuşup 'evet olmuyor bu oyunculara gerçekten ihtiyacımız var, buralara katkıda bulunmamız lazım' dersek ki inşallah tekrar demeyiz diyorum bir 10 numara ve bir kanat oyuncusu alabiliriz. İnşallah oyuncularım 'hocam sen bir 10 numara, bir kanat demiştin ama bak biz nasıl performans gösteriyoruz sen bu işten vazgeç' der. İnşallah bana bunu dedirtirler, ben bu konuda yanılmaya dünden razıyım." diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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