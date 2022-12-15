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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, "La Boheme" operasını sahneleyecek

AA

Antalya Devlet Opera ve Balesi, "La Boheme" operasını sahneleyecek

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), geçen ay prömiyeri gerçekleştirilen Puccini'nin "La Boheme" operasını, cumartesi akşam tekrar sahneye taşıyacak.

DOB'tan yapılan açıklamaya göre, opera Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de sanatseverlerle buluşacak. Rejisör Yiğit Günsoy tarafından sahneye konulan "La Boheme" operasında orkestrayı şef İbrahim Yazıcı yönetirken eserde başkemancılığı Fahrettin Arda üstlenecek.

Konusu 1830'lu yıllarda geçen operanın dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gülden Sayıl ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor. Tek ara ile sahnelenen 4 perdelik eserde Antalya Devlet Opera ve Balesi korosu şef Mahir Seyrek, çocuk korosu ise Sinem Ulusoy tarafından çalıştırıldı.

Paris'te nakışçı bir kadın olan Mimi ile şair Rodolfo arasındaki aşk üzerine odaklanan eserde "Rodolfo" rolünü Burak Pektaş, "Mimi" rolünü Sevinç Bilgin, "Marcello" rolünü Melih Tepretmez, "Musetta" rolünü Serap Demirhan Işık, "Colline" rolünü Şafak Güç, "Schaunard" rolünü Mehmet Ali Tutar, "Benoit" rolünü Onur Alpaslan, "Alcindoro" rolünü Toygarhan Atuner, "Parpignol" rolünü Cüneyt İ. Erdoğan, "Gümrük Çavuşu" rolünü Emre Aytekin ve Yalçın Ünsal canlandıracak.

Eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden de temin edilebilir.

La Boheme operası, geçimlerini zorlukla sağlayan dört sanatçı arkadaşın, 1830'lu yılların Paris'indeki yaşamlarını, merkezine aşkı alarak anlatıyor. Birbirlerine ilk görüşte aşık olan nakışçı Mimi ve şair Rodolfo arasındaki dramatik aşkı, Rodolfo ile ev arkadaşı ressam Marcello ve eski aşkı Musetta'nın ilişkileriyle pekiştiriyor. Rodolfo çeşitli bahanelerle ayrıldığı Mimi'nin ağır hastalığının farkındadır. Bu hastalığın ilerlemesinden fakir hayatını sorumlu tutup, vicdan azabı çekmektedir. Hastalığının ilerlemesiyle yatağa düşen Mimi son nefesini Rodolfo'nun kollarında verir.

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