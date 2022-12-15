Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü

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ANTALYA (AA) - Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam etti.

Sarı-kırmızılılar, Antalya'da kamp yaptıkları otelin sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirdi.

Isınma ve koşuyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdü. Dar alanda çift kale maçla devam eden idmanın kapalı bölümünde taktik çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Galatasaray, yarın Fransa temsilcisi Toulouse ile yapacağı hazırlık maçıyla kamp çalışmalarını tamamlayacak.

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