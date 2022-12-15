Sağlık Turizm Fuarı, Antalya'da yapılacak

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ANTALYA (AA) - Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından düzenlenen Sağlık Turizm Fuarı (Trust Antalya Hospital Exhibition), 19-20 Ocak 2023'te Antalya'da gerçekleştirilecek.

Fuar organizasyonunu yapan firmanın Satış Müdürü Selda Kuzu, yaptığı açıklamada, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde yapılacak fuara, Rusya, Orta Asya, Arap ve Avrupa ülkelerinden yaklaşık 300 kişinin katılacağını belirtti.

Sağlık ve medikal turizm sektörlerindeki ürün ve hizmetleri yabancı alıcılarla buluşturmak ve bu süreçleri kurumsallaştırmak amacında olduklarını aktaran Kuzu, "Fuarda, yabancı alıcılarla prestijli hastaneler, diş klinikleri, tüp bebek klinikleri, saç ekim merkezleri, lüks oteller, estetik merkezleri, tanı merkezleri, laboratuvarlar, termal turizm merkezleri ve sağlık turizmi firmaları arasında yüz yüze görüşmeler yapılacak." ifadesini kullandı.

Fuarda katılımcıların, kurumlarını tanıtma fırsatı bularak, uzun vadeli işbirlikleri kurma imkanına sahip olacaklarını aktaran Kuzu, sağlık turizminin daha da gelişmesine katkı sağlayacaklarını bildirdi.

Kuzu, tıbbi hizmetler ve sağlık teknolojileri, yönetim ve eğitim hizmetleri talep eden yabancı hastane yatırımcılarını da sağlık kuruluşlarının temsilcileriyle buluşturarak iş olanakları oluşturmayı istediklerini belirtti.

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