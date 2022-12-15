Antalya'nın gizemli mağarası: Altınbeşik

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın İbradı ilçesinde bulunan ve sarı renkli beşik şeklindeki kemerleri dolayısıyla "Altınbeşik" ismi verilen mağara, ziyaretçilerine her mevsim gizemli bir yolculuk imkanı sunuyor.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 metre uzunluğundaki Altınbeşik Mağarası, içinde görülmeye değer bir doğa harikasını barındırıyor.

Milyonlarca yıllık sürecin izlerini taşıyan mağara, içindeki sarkıtlar ve gölet oluşumlarıyla turistlerin ilgisini çekiyor.

Beyaz renkli kalın traverten oluşumlar, mağaranın görsel açıdan en güzel bölümlerinden birini oluşturuyor. İçindeki gölet oluşumlarıyla da dikkati çeken üç katlı mağaranın yaklaşık 200 metresi ziyaretçilere açık. Su derinliğinin bazı yerlerde 40 metreyi bulduğu mağaraya gelen turistler, etkileyici doğa oluşumunu, İbradı Belediyesinin profesyonel ekibinin önderliğinde botlarla görme imkanı yakalıyor.

Hava sıcaklığı oldukça düşük olan mağara, turkuaz rengi ve olağanüstü atmosferiyle ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Üç kattan oluşan mağaranın yüzde 90'lık kısmının henüz keşfedilmediğine inanılıyor.

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