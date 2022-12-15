"Çaycı Vedat"ın ocağındaki duman devletin desteğiyle yeniden tütecek

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ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın Kumluca ilçesindeki sel felaketinde çay ocağı kullanılamaz hale gelen Vedat Sarıyer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun desteğiyle çay ocağının yeniden yapılmasının mutluluğunu yaşıyor.

Kumluca'da 11 Aralık'ta öğleden sonra başlayıp akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanağın neden olduğu selin zararlarının giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

En fazla zarar gören alanlar arasında ilçe merkezinden geçen Gavur Deresi çevresindeki ev ve iş yerleri yer alıyor.

Zarar gören iş yerleri arasında, bölgede "Çaycı Vedat" olarak da bilinen 43 yaşındaki Vedat Sarıyer'e ait çay ocağı da bulunuyor.

Gavur Deresi'nden taşan su ve çamur ile ağaç parçalarının dolmasıyla çay ocağı kullanılamaz hale gelen Vedat Sarıyer'in yüzü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun incelemeleri sırasında "Merak etme iş yerini yeniden ayağa kaldıracağız." sözüyle güldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi sırasında çay ocağındaki zarar hakkında da bilgi veren ve iş yerini onaracaklarını belirten Bakan Soylu'nun talimatı üzerine Sarıyer'in çay ocağının önce temizliği, ardından da tadilatı yapıldı.

- "Çok duygulandım"

Çay ocağına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Vedat Sarıyer, AA muhabirine, bölgede 3 yıldır çaycılık yaptığını söyledi.

Şiddetli yağış nedeniyle o gece iş yerine gelemediğini ifade eden Sarıyer, sabah geldiğinde çay ocağını çamur, su ve ağaç parçalarıyla dolmuş durumda gördüğünü anlattı. Sarıyer, "Çay ocağım, mobilyalar, bardaklar tamamen kullanılamaz hale geldi. Bakanımız Süleyman Soylu ziyaret etti ve yüzümü yeniden güldürdü. Sağ olsunlar üç günde dükkanımı yeniden ayağa kaldırdılar." dedi.

Devletin desteğini yanında hissettiğini belirten Sarıyer, şöyle konuştu:



"Kendim yaptıramazdım. Maddi olarak yeniden ayağa kalkma şansım yoktu. Bakanımız Süleyman Soylu'dan Allah razı olsun. Çok duygulandım. Devlet büyüklerinin böyle zor günlerde yanımızda olması beni çok duygulandırdı, mutlu etti. Hayatım hep mücadele ve fedakarlıkla geçti. Evimin kirası, mutfak masrafım, her şeyim bu ocağa bakıyordu. Hayatımı bu iş sayesinde idame ettiriyordum. Yıllarca olduğu gibi yine aynı yerde dumanım tütmeye devam edecek."

Sarıyer, tadilatı yapılan çay ocağını küçük düzenlemelerin ardından birkaç gün içinde açmayı planladığını sözlerine ekledi.

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