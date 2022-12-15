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8. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Antalya'da başladı

AA

8. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Antalya'da başladı

ANTALYA (AA) - Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Türkiye'nin sağlıkta 20 yılda kaydettiği başarının geleceğe daha da güçlü bir şekilde taşınması gerektiğini söyledi.

Aydın, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen 8. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi'nde yaptığı konuşmada, sağlıkta kalite yolculuğunun 20 yıllık bir serüvene sahip olduğunu ifade etti.

Sağlıkta dönüşüm programının 8 ana başlığından birini kalitede akreditasyonun oluşturduğunu anlatan Aydın, bakanlık bünyesinde kalite koordinasyonuyla başlayan sürecin bugün daire oluşumuyla kurumsal bir yapı kazandığını belirtti.

Faaliyetlerde önce öğrenme, uluslararası kuruluşları tanıma, onlarla iletişim kurma gibi emekleme dönemini gerçekleştirdiklerini belirten Aydın, sonra da hizmet kalite standartlarının geliştirilmesi, sağlık kuruluşlarının performans ölçümleri, akreditasyon sisteminin kurulması aşamalarını hayata geçirdiklerini bildirdi.

Bu sürecin 20 yılda gerçekleştiğine işaret eden Aydın, "Bu süreyi küçümsemeyin. 20 yıl önce doğan birçok gencimiz askerden terhis oldu. 20 yıl önceki bebeklerimizin önemli bir kısmı üniversiteden mezun olup hayata atıldı. Bu süre önemli ve değerlendirilmesi gereken bir süre. Bu süreci ne kadar değerlendirebildiğimiz, ne kadar verimli geçirdiğimiz konusunu dikkatle incelememiz gerekiyor." diye konuştu.

Kalitede devamlılığın önemli olduğunu vurgulayan Aydın, her gün her adımda daha iyinin başarılması gerektiğini belirtti. 20 yıllık çalışmaların muhasebesi yapılarak geleceğe bakılması gerektiğini dile getiren Aydın, "İçinde bulunduğumuz günleri, görev yaptığımız müesseselerdeki imkanlarımızı ve potansiyelimizi iyi değerlendirerek, geçmişteki tecrübelerimizi de alarak geleceğe yeni bir güç taşımanın kararlılığı içinde olalım." dedi.

- "Türkiye, sağlıkta örnek gösterilen ülke haline geldi"

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin, küresel salgın döneminde 1,5 milyon sağlık çalışanı ile ülke olarak önemli bir başarı hikayesi sergilediklerini söyledi.

Dünyada en gelişmiş ülkelerinde bile yaşanan hastane koridorlarındaki görüntülerin Türkiye'de yaşanmadığını anlatan Tekin, ülkenin her bir köşesindeki vatandaşa hakkaniyetli ve eşit olarak sağlık hizmeti verildiğini ifade etti.

Kalite çalışmalarını da çok önemsediklerini vurgulayan Tekin, "Dünyada kalite çalışmaları 1900'lü yılların başında başlamış ancak 1990'lı yıllarda hızlanarak devam etmiş. Sağlıkta dönüşüm projesi ülkemizin bugünkü sağlık alanında gelmiş olduğu noktanın başlangıcı. Türkiye bugün dünyada örnek gösterilen sağlık hizmet sunucularından birisi haline geldi." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kongreye gönderdiği video kaydıyla sağlık çalışanlara başarılar diledi.

Yaklaşık 2 bin 500 sağlık çalışanının katıldığı ve sağlıkta kalitenin ele alınacağı kongre, 17 Aralık'ta sona erecek.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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