ATASEM'de kursiyerler deriyi işlemeyi öğreniyor

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi'nde (ATASEM) deri kösele çanta yapımı kursuna katılan kursiyerler, el işçiliğiyle çanta, cüzdan, kemer ve anahtarlık gibi birçok ürün tasarlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifikalı ücretsiz sanat ve meslek edindirme kurslarına ilgi artarak devam ediyor.

Birçok branştan farklı kursların olduğu Kepez ATASEM'de bu yıl ilk defa deri kösele çanta yapımı kursu açıldı. Yoğun ilgi gören kursta, deri çanta ve aksesuar yapımı, çanta kalıbı hazırlama işlemi sonrası deriye uygulama, dikilecek hale getirme ve dikim aşaması ile ilgili konularda eğitim veriliyor. Kursiyerler, usta öğreticiler tarafından aldıkları eğitim sayesinde çanta, telefon kılıfı, cüzdan ve deri aksesuar yaparak kendilerine özgü fikirleri sanata dönüştürüyor.

ATASEM kursiyerlerinden Şenay Akdağ, ham deri üzerine özel çivi uçlarıyla şekil verdiklerini, hayal ettikleri motifleri işlediklerini belirtti.



Çanta, kemer, bileklik gibi birçok şeyi yapmayı öğrendiğini anlatan Akdağ, atölyede keyif içinde çalıştıklarını kaydetti.

Dört yıldır ATASEM'in bağlama, işaret dili ve ilk yardım kurslarına katıldığını belirten Nail Sökmen de bu yıl kösele çanta yapımı kursuna katılarak kendisini farklı alanlarda geliştirdiğini ifade etti.

Kursiyerlerden Anna Ateş de deri işleme sanatını merak ettiği için kursa katıldığını, becerisini bu şekilde geliştirdiğini dile getirdi.



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