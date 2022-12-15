Antalya'da parkta oturan genç, iki kişi tarafından darbedildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde bir genç, bankta oturduğu sırada yanına gelen iki kişi tarafından darbedildi.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bir parkta oturan Enes Erdem (18) ile yanına gelen kimliği belirsiz iki kişi arasında tartışma çıktı. Şüpheliler, gencin yere düşen cep telefonu alıp kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, başından yaralanan Erdem'i ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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