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Antalya'da husumetlisi tarafından silahla vurulan kişinin cenazesi ailesine teslim edildi

AA

Antalya'da husumetlisi tarafından silahla vurulan kişinin cenazesi ailesine teslim edildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan tartışmada silahla vurulan kişinin cenazesi adli tıptaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Daha önceden husumetli oldukları öğrenilen Ömer Sert (41) ile R.A. (38) arasında dün gece çıkan silahlı tartışmada olay yerinde vefat eden Sert'in Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Sert'in cenazesini teslim alan yakınları morg önünde üzüntü yaşadı.

Aile tarafından alınan cenaze, Kurşunlu Mezarlığı'na defnedildi.

- Olay

Araçları ile Şafak Mahallesi'nde karşılaşan ve daha önceden husumetli oldukları öğrenilen Ömer Sert (41) ile R.A. (38) arasında dün gece çıkan tartışmada R.A. tarafından silahla vurulan Sert, olay yerinde vefat etmişti. Olay yerinden kaçan zanlı R.A. ekipler tarafından kısa sürede yakalanmış, Sert'in cenazesi ise sağlık ekipleri tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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