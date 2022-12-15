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Kumluca'da selden zarar görenlere destek sürüyor

AA

Kumluca'da selden zarar görenlere destek sürüyor

ANTALYA (AA) - AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kumluca ve Finike ilçelerinde selden etkilenen 616 iş yerine 10'ar bin lira yardımda bulunulduğunu bildirdi.

Uslu, Kumluca Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, afetten etkilenenlere ilk etapta "can suyu" dedikleri yardımları yaptıklarını söyledi.

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Uslu, "680 hasarlı araç tespit edildi. Oluşturulan ekipler, sanayideki araçların zararlarını tespit ediyor. Kumluca Belediyesine 4 milyon, Finike Belediyesine de 2 milyon lira acil yardım desteği adı altında yardım gönderildi." dedi.

Kumluca ve Finike ilçelerinde selden etkilenen 616 iş yerine 10'ar bin lira yardımda bulunulduğunu aktaran Uslu, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 80 milyon, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2,5 milyon lira ödenek (10 milyon liraya yükseltilecek) tahsisleri yapıldı. Ödeneklerle evi, eşyası, iş yeri zarar gören vatandaşlarımızın zararları tazmin edilecek. Okullar için 2 milyon lira tamirat ödeneği gönderildi. Ayrıca AFAD hizmetleri için 10 milyon lira ödenek gönderildi. Şu ana kadar 100 milyon liranın üzerinde bir ödenek tahsisi gerçekleşti."

Uslu, hızlı bir şekilde temizlik ve iyileştirmelerin gerçekleştirildiğini, 2 binden fazla personelin bine yakın iş makinesiyle caddelerin, sokakların, evlerin temizliğini yaptığını ifade etti.

Hızlı müdahaleyle Kumluca ve Finike'nin normale döndüğünü aktaran Uslu, şöyle devam etti:

"Zarar gören esnaf işlerine döndü. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu tüm süreci bizatihi koordine etti. Emeklerine teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, neredeyse yapılan çalışmalardan anlık bilgiler aldı. Bakanlarımız sahada. Hükümetimize, kurumlarımıza başarılı koordinasyonu için teşekkür ederiz. Selden zarar gören bölgemiz, 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi. Kumluca ilçemizde hayat normale döndü. Temizlik çalışması bitti. Yıkama çalışması gerçekleştiriliyor. Allah bir daha böyle afet vermesin, Bakanlığımız Kumluca Belediyesinin ihaleye çıkarttığı kapalı pazar yeri için işin yapımına göre 10 milyon lira destek sözü verdi."

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