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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, su baskını yaşanan evlere eşya yardımında bulundu

AA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, su baskını yaşanan evlere eşya yardımında bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde su baskını yaşanan evlerde temizlik çalışması yaparak ailelere eşya yardımında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Kumluca, Finike ve Demre'de su baskınlarından zarar gören vatandaşların yaralarını sarmak, afetin izlerini silmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kumluca Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde oluşturulan koordinasyon merkezine gelen talep ve öneriler, sahada olan ekiplere bildirilerek, sorunların çözümüne katkı sağlanıyor.

İlçelerde 154 araç ve 550 personelle çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, hasar tespit çalışmaları da gerçekleştiriyor. ASAT ekipleri de vatandaşın sağlıklı içme suyuna kavuşması için bölgelerde çalışmalarına devam ediyor.

Sosyal hizmet uzmanları ve sosyologlar selden zarar gören evlerde hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, ihtiyacı olanlara eşya yardımı yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, selin getirdiği çamur ve atıklarla yapılan mücadelenin sonuna gelindiğini, ilçede hayatın yavaş yavaş normale döndüğünü bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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