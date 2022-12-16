Kumluca ve Finike'de selden zarar görenlere psikososyal destek

En güzel ve özel cuma mesajları...

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Kumluca ve Finike ilçelerinde 11 Aralık gecesi yaşanan sel felaketinin ardından ev, işyeri ve tarım arazileri zarar görenlere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince psikososyal destek veriliyor.

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından sahada görevlendirilen 56 kişiden oluşan 12 ekip, evlerinde ziyaret ettikleri kişilerin kaydını alarak ihtiyaçlarına göre yönlendirme yapıyor.

Selin oluşturduğu travmalar konusunda vatandaşlarla sohbet eden ekipler, onları içinde bulundukları duygusal ortamdan çıkartarak, hayatın olağan akışına dönmelerine yardımcı oluyor.

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Birimi Sorumlusu Seçkin Akkoyun, AA muhabirine, afetin hemen ardından oluşturulan ekiplerle sahada çalışmalara başladıklarını söyledi.

Çalışmaların devam ettiğini ve bazı vatandaşlara ikinci, üçüncü kez ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade eden Akkoyun, "Çalışmalarımızda öncelikle psikolojik ilk yardım ve ihtiyaç tespiti çalışmaları yapıyoruz. İlk dört gün sonunda Kumluca ve Finike'de ekiplerimizle 742 hane ve 2 bin 88 kişiye ulaştık." dedi.

Akkoyun, yürütülen çalışmaların raporlandığını ve ekiplerin tespitine göre özellikle çocuk ile yaşlılarda psikolojik travma gözlemlenmesi durumunda bu kişilerle daha sık görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.